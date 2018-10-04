شاهد: نظّارات تترجم العروض المسرحية للصُم

أمضى تيم هاردي، الذي يعاني من صمم جزئي، معظم حياته وهو يشاهد المسرحيات بكشاف في يديه ونص على رجليه حتى يستطيع متابعة ما يقال على المسرح.
نظارات للترجمة
- اعتبارًا من أمس الأربعاء أصبح هاردي قادرًا على استخدام نظارات توظف تقنية الواقع المعزز حتى تعرض له ترجمة لحظة بلحظة للحوار، ما سيتيح له التركيز بشكل كامل على العرض المسرحي.
- هاردي يعاني من الصمم الكامل منذ أن كان عمره 18 عامًا حتى خضع لعملية زراعة قوقعة في الأذن أعادت له جزءًا من سمعه.
- كان المسرح الوطني في منطقة ساوث بانك بلندن، يعرض جزءًا من مسرحية "خروج الملك" ليوجين يونسكو لمجموعة صغيرة من المشاهدين يرتدون النظارات الجديدة.
- هاردي قال "أسمع كل شيء لكنني لا أفسر كل شيء من المرة الأولى"، وأضاف "كنت اشتري النص كل مرة وأحاول متابعته بكشاف. لكن نظارات الترجمة أحدثت فرقًا كبيرًا".
- شركة إبسون اليابانية للتكنولوجيا، طورت النظارات التي تستخدم برنامجًا لعرض الترجمة بالتزامن مع أداء الممثلين. وبدأ طرح النظارات للإيجار في المسرح أمس الأربعاء.