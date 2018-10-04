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شاهد: نظّارات تترجم العروض المسرحية للصُم

4/10/2018

أمضى تيم هاردي، الذي يعاني من صمم جزئي، معظم حياته وهو يشاهد المسرحيات بكشاف في يديه ونص على رجليه حتى يستطيع متابعة ما يقال على المسرح.

نظارات للترجمة
  • اعتبارًا من أمس الأربعاء أصبح هاردي قادرًا على استخدام نظارات توظف تقنية الواقع المعزز حتى تعرض له ترجمة لحظة بلحظة للحوار، ما سيتيح له التركيز بشكل كامل على العرض المسرحي.
  • هاردي يعاني من الصمم الكامل منذ أن كان عمره 18 عامًا حتى خضع لعملية زراعة قوقعة في الأذن أعادت له جزءًا من سمعه.
  • كان المسرح الوطني في منطقة ساوث بانك بلندن، يعرض جزءًا من مسرحية "خروج الملك" ليوجين يونسكو لمجموعة صغيرة من المشاهدين يرتدون النظارات الجديدة.
  • هاردي قال "أسمع كل شيء لكنني لا أفسر كل شيء من المرة الأولى"، وأضاف "كنت اشتري النص كل مرة وأحاول متابعته بكشاف. لكن نظارات الترجمة أحدثت فرقًا كبيرًا".
  • شركة إبسون اليابانية للتكنولوجيا، طورت النظارات التي تستخدم برنامجًا لعرض الترجمة بالتزامن مع أداء الممثلين. وبدأ طرح النظارات للإيجار في المسرح أمس الأربعاء.
المصدر : رويترز
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