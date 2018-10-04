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دراسة: نوم المراهقين مرتبط بسلوكيات خطيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
4/10/2018

أشارت دراسة عن طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة إلى أن الشبان الذين ينامون قليلا قد يميلون لممارسة سلوكيات خطيرة، من أولئك الذين يحصلون على قسط أوفر من الراحة أثناء الليل.

تفاصيل الدراسة:
  • وجدت الدراسة أن نحو سبعة من كل عشرة تلاميذ أمريكيين في المدارس الثانوية ينامون أقل من ثماني ساعات يوميا أي أقل من المدة المثالية للصحة النفسية والبدنية للمراهقين التي تتراوح بين 8 و10 ساعات.
  • بالمقارنة بالمراهقين الذين ينامون ثماني ساعات على الأقل، اتضح أن التلاميذ الذين ينامون أقل من ست ساعات أكثر عرضة بمرتين لتناول المشروبات الكحولية وأكثر عرضة مرتين للتدخين وأكثر من مرتين لتعاطي أنواع أخرى من المخدرات أو ممارسة أنشطة جنسية ضارة.
  • التلاميذ الذين ينامون أقل من ست ساعات أكثر عرضة ثلاث مرات للانخراط في أنشطة مدمرة للذات أو لمحاولة الانتحار أو الانتحار فعلا بالمقارنة بمن ينامون ثماني ساعات أو أكثر.
  • فحص فريق الدراسة نحو 68 ألف استبيان ملأها تلاميذ المرحلة الثانوية بين عامي 2007 و2015.
  • أظهرت الدراسة أن الشبان الذين يحصلون على أدنى مستوي من ساعات النوم – أقل من ست ساعات – سجلوا أعلى معدلات السلوك غير الآمن، لكن الباحثين وجدوا كذلك مخاطر لدى من ينامون ما بين ست وسبع ساعات.
  • الشبان الذين ينامون سبع ساعات أكثر عرضة بنسبة 28 بالمئة لتناول الخمور و13 بالمئة للتدخين و17 بالمئة لتجربة أنواع مخدرات غير الماريجوانا بالمقارنة بمن ينامون ثماني ساعات.
مخاطر عدم كفاية ساعات النوم:
  • معد الدراسة ماتيو ويفر من مستشفى بريغهام آند ويمن، وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، قال إنه يبدو من المحتمل أن عدم كفاية ساعات النوم يؤدي إلى تغيرات في المخ تزيد من السلوك الخطر.
  • أحد التفسيرات هو أن عدم كفاية النوم وقلة جودته يرتبطان بقلة نشاط قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن المهام التنفيذية والتفكير المنطقي.
  • أجزاء المخ المرتبطة بالمكافأة تتأثر كذلك مما قد يؤدي إلى المزيد من القرارات الانفعالية المتهورة.
  • فحص فريق الدراسة نحو 68 ألف استبيان ملأها تلاميذ المرحلة الثانوية بين عامي 2007 و2015.
  • أظهرت الدراسة أن الشبان الذين يحصلون على أدنى مستوي من ساعات النوم – أقل من ست ساعات – سجلوا أعلى معدلات السلوك غير الآمن، لكن الباحثين وجدوا كذلك مخاطر لدى من ينامون ما بين ست وسبع ساعات.
  • الشبان الذين ينامون سبع ساعات أكثر عرضة بنسبة 28 بالمئة لتناول الخمور و13 بالمئة للتدخين و17 بالمئة لتجربة أنواع مخدرات غير الماريجوانا بالمقارنة بمن ينامون ثماني ساعات.
المصدر : رويترز
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