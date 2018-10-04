احذر.. هذه الأطعمة ترفع ضغط الدم

يرتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية والمعالجة، بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص، وفقًا لدراسة أمريكية حديثة.
تفاصيل الدراسة
- دراسة حديثة أوضحت أن النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.
- الدراسة أجراها باحثون بالمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of the American Medical Association) العلمية.
- للوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون العادات الغذائية لـ6 آلاف و897 شخصًا، تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، على مدى 10 سنوات.
- الفريق بحث عوامل الخطر المرتبطة باحتمالات تطور الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة.
النتائج
- الباحثون وجدوا أنه بالنسبة لكل من الرجال والنساء، زاد النظام الغذائي المكون من كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والمعالجة والمشروبات المحلاة بالسكر من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
- اللحوم المصنعة تأتي على رأس قائمة الأطعمة المعالجة وهي عبارة عن لحوم خضعت لمعالجة بهدف تمديد فترة صلاحيتها أو تغيير مذاقها عن طريق تدخينها أو تحسينها أو تمليحها أو إضافة مواد حافظة.
- كلوديا موي قائد فريق البحث، قالت إن الدراسة كشفت أن التغيرات المحتملة في نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب.
- كلوديا أضافت أن أفضل طريقة لعلاج ارتفاع ضغط الدم هي منع حدوثه في المقام الأول، باتباع نهج غذاء صحي والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمعالجة والمشروبات المحلاة وعدم الإكثار من تناول الملح.
- ضغط الدم المرتفع يقود إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.