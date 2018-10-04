احذر.. هذه الأطعمة ترفع ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع يقود إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.