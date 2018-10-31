فيسبوك يخسر مليون مستخدم أوربي خلال 3 أشهر فقط.. لماذا؟

كشفت النتائج المالية لموقع فيسبوك عن خسارته مليون مستخدمٍ أوربي نشط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
التفاصيل:
- وفقاً للأرقام الأخيرة التي أصدرها عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عدد المستخدمين الأوربيين الذين يستعملونه بشكل يومي قد انخفض من 279 إلى 278 مليون مستخدم، أمّا عدد مستخدميه الشهريين فقد هبط من 376 إلى 375 مليون مستخدم.
- على الرغم من هذه الخسارة، إلّا أن عدد مستخدمي فيسبوك على مستوى العام قد نما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن بشكل بطيء ليتعدى 2.2 مليار مستخدمٍ للموقع بشكلٍ شهري.
- كانت الشركة قد توقعت في يوليو/تموز الماضي، أن يكون نمو العائدات بطيئاً وأن تزيد التكاليف.
الأسباب
- تأتي أزمة فيسبوك على خلفية تعرض الموقع مؤخراً لحملة تمكنت من قرصنة أكثر من 50 مليون حسابٍ عليه.
- أمّا فضيحة كامبريدج أنالتيكا فكانت السبب في خسارة الشركة لأكثر من 100 مليار دولار من قيمتها.
- يرزح فيسبوك برئاسة مؤسسه مارك زوكربرغ تحت ضغط منتقدي الموقع وبعض الحكومة بسبب طريقة تعامله مع خصوصية المستخدم، الأمر الذي دفع مارك إلى اتخاذ إجراءات دراماتيكية تسببت في خفض معدل نمو إيراداته لهذا العام.
- على الرغم من مرور موقعه بعامٍ عاصف، إلّا أن مارك زوكربرغ صرّح بتفاؤل أن نمو مستخدمي عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مازال في ازدياد، وأن أمام فيسبوك فرصاً تجارية كبيرة.