شاهد: ثمانيني يلهو بألعاب جمعها على مدار 56 عاما

يزدحم منزل الثمانيني التركي أردم أروزان، الذي تحولت جدرانه إلى ما يشبه المتحف، بألعاب ومجسمات ولوحات وأقنعة مختلفة لا تحصى، جمعها على مدار أكثر من نصف قرن.

منزل أم متحف ألعاب؟

أروزان (80 عامًا) يقيم في قضاء إسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا، حيث يواصل ولعه بجمع الألعاب وأدوات الزينة، منذ أن كان في الـ 24 من عمره.

أروزان بدأ منذ عام 1962 في الاهتمام بجمع الألعاب، وتحول الأمر إلى شغف كبير مع مرور الوقت.

ثمانيني تركي يلهو بمتحفه المليء بالألعاب (الأناضول)

مقتنيات الـ56 عاما

أروزان زار 60 ولاية من أصل 81 ولاية في تركيا، حيث جمع كل ما يحلو له من ألعاب واكسسوارات خلال تجوله في أرجاء البلاد على مدار 56 عامًا.

بعدما انتشرت شهرته في المنطقة وإعجاب سكان الحي الشديد بمقتنياته، باتت تأتيه هدايا أيضًا من الأهالي ليضيفها إلى مجموعته التي يرفض أن يبيع أي قطعة منها، لكنه يقبل أحيانًا بمبادلة بعضها .

مع تزايد أعداد الألعاب والاكسسوارات المختلفة، بدأ باستغلال كافة جدران الغرف الثلاث والصالون في منزله لتعليق مقتنياته التي يحرص على العناية بها وتنظيفها بنفسه.

أروزان أوضح أن أحفاده يستمتعون بالألعاب المنتشرة في منزله كلما جاؤوا لزيارته، وأعرب عن سعادته بهذا الشغف لجمع الألعاب التي "تُدخل البهجة" إلى قلبه كلما رأها .

ثمانيني تركي يلهو بمتحفه المليء بألعاب جمعها على مدار أكثر من نصف قرن (الأناضول)

الثمانيني التركي نال شهرة واسعة في منطقته (الأناضول)