شاهد: الهند ترفع الستار عن أضخم تمثال في العالم

رفعت الهند الستار اليوم الأربعاء عن أطول تمثال في العالم والذي تكلف 430 مليون دولار ويبلغ طوله نحو مثليّ طول تمثال الحرية في نيويورك ويمثل زعيم الاستقلال فالابهاي باتيل.
تمثال الوحدة
- التمثال المصنوع من الصلب والبرونز، أطلق عليه "تمثال الوحدة" وهو يجسد "باتيل" الشخصية التاريخية للهند، ويبلغ طوله 182 مترًا.
- التمويل لعمل التمثال جاء من الحكومة الاتحادية والشركات الحكومية وغيرها من المؤسسات، واستغرق تنفيذه 33 شهرًا ونفذته شركة لارسن توبرو للإنشاءات والهندسة.
- التمثال البرونزي يظهر باتيل وهو يرتدي الزي الهندي التقليدي، وشارك في عملية البناء 250 مهندسًا و3400 عامل، بحسب ما ذكره مكتب الاعلام الهندي.
- التمثال تم وضعه فوق نهر "نارمادا" بولاية غوجارات موطن رئيس الوزراء الهندي، في إطار جهود القوميين الهندوس من أفراد حزبه للاحتفاء من جديد بمن يصفهم الحزب بالزعماء "المنسيين".
"مودي" يحتفل
- رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قال في احتفال (الأربعاء) "باتيل أراد للهند أن تكون دولة قوية وحساسة ويقظة ومريحة ونحن نعمل على تحقيق ذلك".
- مودي، الذي أمر بصنع التمثال عندما كان رئيسًا لوزراء ولاية غوجارات، قال العام الماضي، إنه كانت هناك جهود "للتقليل من شأن" باتيل و"إزالة إسهاماته من التاريخ"، واعتبره منارة أمل وإلهام للأجيال القادمة.
- بعض الزعماء الذين وصفهم مودي "بالمنسيين" ينتمون لحزب المؤتمر المعارض وقاتلوا من أجل الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.
- مودي قال في خطابه" من أجل بناء هذا التمثال، تبرع مئات الآلاف من المزارعين من شتى أنحاء الهند بمعداتهم وأجزاء من أراضيهم".
رجل الهند الحديدي
- فالابهاي باتيل، الملقب برجل الهند الحديدي، هو زعيم سياسي واجتماعي يحظى بشهرة واسعة في الهند، وكان جزءًا من الكفاح من أجل الحرية وساعد على استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني.
- باتيل ساعد في توحيد الولايات الهندية البالغ عددها 562 ولاية عندما كان أول وزير داخلية في البلاد.
- الزعيم الهندي الذي كان أول نائب رئيس وزراء للبلاد، استطاع إراقة الدماء بين المسلمين والهندوس بعد قيام دولة باكستان.