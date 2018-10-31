الشرطة الأمريكية تحقق في وفاة "غامضة" لشقيقتين سعوديتين

تجري السلطات الأمريكية تحقيقا فيما وصف بأنه وفاة "غامضة" لشقيقتين سعوديتين عُثر على جثتيهما في نهر هدسون بمدينة نيويورك، مربوطتين إلى بعضهما بشريط لاصق.
التفاصيل:
- عثرت السلطات الأمريكية على جثتي الشقيقتين "تالا فارع" (16 عاما) وروتانا فارع (22 عاما) في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ضفة نهر هدسون على بعد نحو 360 كيلومترا من مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا حيث كانتا تعيشان هناك.
- قالت وكالة أسوشييتد برس (الأربعاء) إن السلطات كانت قد تلقت بلاغا باختفاء الشقيقتين في أغسطس/آب الماضي.
- الوكالة أوضحت أن السلطات مازالت تحقق في وفاة الفتاتين، وإنها لم تتوصل إلى نتيجة بشأن كيفية وفاتهما.
- قالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا مربوطتين بشريط لاصق وجها لوجه، وترتديان ملابسهما كاملة، ولكن لم يكن هناك آثار للصدمة عليهما.
- قالت والدة الفتاتين للمحققين إنها تلقت اتصالا من مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن، في نفس اليوم الذي تم العثور فيه على جثتي ابنتيها، يأمر الأسرة بمغادرة الولايات المتحدة لأن الفتاتين كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على لجوء سياسي في أمريكا، حسبما أفادت شرطة نيويورك الثلاثاء.
- قالت القنصلية السعودية في نيويورك في بيان إنها عينت محاميا لمتابعة القضية.
- قالت شرطة مدينة نيويورك إنها أرسلت محققا إلى فرجينيا.
- قال كبير المحققين ديرموت شيا إن المحققين مهتمون بشكل خاص بمعرفة ما حدث للفتاتين منذ الإبلاغ عن اختفائهما، وما الذي أوصلهما إلى مدينة نيويورك، مضيفا أن المحققين ينظرون في مفاتيح حل القضية عبر دراسة حياتهما قبل الوفاة.
- من جهة أخرى يبحث مكتب الطب الشرعي في سبب الوفاة، حيث يشير عدم وجود آثار صدمة على جثتي الفتاتين إلى نظرية أنهما قفزتا في نهر هدسون من فوق جسر جورج واشنطن.
خلفية:
- قالت الشرطة الأمريكية إن الفتاتين تالا وروتانا انتقلتا مع والدتيهما من السعودية إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث استقرتا في منطقة فيرفاكس، إحدى ضواحي العاصمة واشنطن.
- كانت روتانا تدرس بجامعة جورج ميسون، لكنها تركتها في الربيع الماضي.
- وصف متحدث باسم الجامعة أنباء وفاة روتانا بالمأساوية، وأوضح أن الجامعة تتعاون مع الشرطة في التحقيقات.
- قالت الشرطة إن الفتاتين تركتا منزل أسرتيهما واستقرتا في ملجأ بعد اختفائهما لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما أبلغت الأسرة عن اختفاء الشقيقتين في 24 أغسطس/آب الماضي.