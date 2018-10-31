الشرطة الأمريكية تحقق في وفاة "غامضة" لشقيقتين سعوديتين

قالت الشرطة إن الفتاتين تركتا منزل أسرتيهما واستقرتا في ملجأ بعد اختفائهما لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2017، بينما أبلغت الأسرة عن اختفاء الشقيقتين في 24 أغسطس/آب الماضي.