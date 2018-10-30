شاهد: مصري مبتورالساق يخوض مغامرة من الأردن إلى مصر

يعتزم شاب مصري مبتور الساق خوض مغامرة ملحمية لمسافة 800 كيلومتر بين الأردن ومصر.
القصة:
- فقد عمر حجازي ساقه في حادث قبل ثلاث سنوات لكنه قال إنه لن يسمح للحادث بمنعه من إكمال رحلة مسافتها 800 كيلومتر.
- قال حجازي، الرياضي البالغ من العمر 27 عاما، إنه يتدرب على أكبر مغامرة في حياته.
- المغامرة تتمثل في قيامه بالتجديف على متن قارب الكاياك وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والسباحة من الأردن إلى مصر.
- حجازي يعتزم الانطلاق في نوفمبر/ تشرين الثاني في رحلة يقول إنها مستوحاة من الخروج التاريخي للنبي موسى عليه السلام. ويعتقد أن الرحلة ستستغرق 11 يوما.
- على طول الطريق، سيعمل حجازي على زيادة الوعي بالقضايا التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وحملات لجمع الأموال لمبتوري الأطراف لتزويدهم بالأطراف الصناعية.