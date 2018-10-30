شاهد: محاكمة ممرض ألماني اعترف بقتل 100 مريض

اعترف ممرض ألماني أمام المحكمة (الثلاثاء) بأنه أخطر سفاح منذ الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، بقتله 100 مريض عبر حقنهم بعقاقير قاتلة.
التفاصيل:
- الممرض نيلز هويغل البالغ من العمر 41 عاما اعترف أمام القاضي أن التهم الموجهة ضده حقيقية.
- أخفى هويغل وجهه خلف حافظة أوراق بلاستيكية زرقاء اللون عندما دخل إلى قاعة المحكمة في مدينة أولدنبورغ الألمانية.
- حُكم على هويغل بالسجن 15 عاما في 2015 بعد إدانته بقتل اثنين من المرضى باستخدام الحقن المميتة.
- في يناير كانون الثاني، وجه الادعاء اتهامات جديدة إليه بقتل 97 شخصًا آخرين.
- لن ينهي اعترافه المحاكمة التي تأمل عائلات الضحايا في أن تكشف عن مزيد من المعلومات حول الجرائم.
- فرانك برينكرز الذي توفي والده بجرعة زائدة قال إن هويغل هو من أعطاها له.
- ممثلو الادعاء في مدينة أولدنبورغ بشمال ألمانيا يقولون إن تحقيقا وتقارير تتعلق بفحص السموم تشير إلى أنه حقن 35 شخصا في عيادة واحدة في أولدنبورغ، و62 آخرين في عيادة أخرى في دلمنهورست القريبة بعقاقير يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.