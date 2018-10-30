شاهد: محاكمة ممرض ألماني اعترف بقتل 100 مريض

اعترف ممرض ألماني أمام المحكمة (الثلاثاء) بأنه أخطر سفاح منذ الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، بقتله 100 مريض عبر حقنهم بعقاقير قاتلة.

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