مساجد ألمانيا تفتح أبوابها للزائرين في "يوم الوحدة"

تحت شعار "التدين- فردي، طبيعي، عادي" تفتح مئات المساجد في ألمانيا، الأربعاء، أبوابها للزائرين في إطار الفعاليات الحادية والعشرين لـ"يوم المساجد المفتوحة".

المساجد ويوم الوحدة