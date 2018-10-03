تقلب الوزن يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية حتى لدى الأصحاء

كشفت دراسة كورية جنوبية، أن الأشخاص الذين يعانون من تقلبات كبيرة في الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر في الدم أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.

وقال الدكتور "سيونغ هوان لي" الذي قاد فريق الدراسة ويعمل في الجامعة الكاثوليكية الكورية في سول، إن السمنة والارتفاع المستمر في ضغط الدم والكوليسترول والسكر ارتبطت دائما بزيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة.

تقلبات عوامل الخطر المرتبطة بالتمثيل الغذائي: