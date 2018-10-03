تقلب الوزن يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية حتى لدى الأصحاء

كشفت دراسة كورية جنوبية، أن الأشخاص الذين يعانون من تقلبات كبيرة في الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر في الدم أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.
وقال الدكتور "سيونغ هوان لي" الذي قاد فريق الدراسة ويعمل في الجامعة الكاثوليكية الكورية في سول، إن السمنة والارتفاع المستمر في ضغط الدم والكوليسترول والسكر ارتبطت دائما بزيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة.
تقلبات عوامل الخطر المرتبطة بالتمثيل الغذائي:
- لا يُعرف الكثير عما يحدث عندما يعاني الناس من تقلبات فيما يسمى بعوامل الخطر المرتبطة بالتمثيل الغذائي مع مرور الوقت، خاصة إذا لم يتم تشخيص إصابتهم بأمراض مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
- خلال الدراسة، فحص الباحثون، بيانات جمعها نظام التأمين الصحي الوطني في كوريا الجنوبية في الفترة من 2005 إلى 2012 لأكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص لم يتم تشخيص إصابتهم من قبل بأزمات قلبية أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة في الكوليسترول.
- خضعت جميع الحالات موضوع البحث، لثلاثة فحوص طبية على الأقل خلال فترة الدراسة وتابع الباحثون نصفهم لأكثر من 5 سنوات ونصف السنة.
- خلال فترة المتابعة حدثت نحو 55 ألف حالة وفاة وأكثر من 22 ألف سكتة دماغية وما يزيد عن 21 ألف أزمة قلبية.
- بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من اختلاف بسيط في الوزن وضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم، كان الأفراد الذين يعانون من أكبر قدر من التقلبات في هذه القياسات أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة للوفاة خلال فترة الدراسة كما زادت احتمالات تعرضهم لأزمة قلبية أو سكتة دماغية بأكثر من 40%.
- قالت ماري بيير ستونغ الباحثة في مركز طبي بجامعة كولومبيا في نيويورك إنه "سيكون من الحكمة بالنسبة للمرضى تجنب تكرار فقدان الوزن واستعادته من أجل الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية".
- أكدت ستونغ، التي لم تشارك في الدراسة، أنه لا ينبغي إثناء الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو البدانة عن محاولة فقدان الوزن الزائد بذريعة المخاوف من أن تقلبات الوزن قد تضر بصحتهم، وأنه بدلا من ذلك يجب أن يضعوا أهدافا لإنقاص الوزن قابلة للتحقيق ستمكنهم من الحفاظ على ما فقدوه من كيلوغرامات وتجنبهم اكتساب الوزن مرة أخرى.
- أشارت ستونغ إلى أن زيادة الوزن تشكل ضغطا على الجسم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.