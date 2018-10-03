تقرير: أستراليا ستصبح أول دولة تقضي على سرطان عنق الرحم

ربما تصبح أستراليا أول دولة في العالم تقضي بشكل فعال على مرض سرطان عنق الرحم، إذا تم الحفاظ على معدلات التطعيم والفحص الحالية، وفق دورية لانسيت الطبية.

تفاصيل الدراسة

بحلول عام 2022، من المتوقع أن تنخفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى أقل من ست حالات لكل 100 ألف شخص، ومن ثم يتم تصنيف الإصابة بذلك على أنها "سرطان نادر"، بحسب الدراسة المستندة إلى نماذج من قبل المجلس الخيري الأسترالي للسرطان.

حسب الدارسة، سوف تستمر معدلات سرطان عنق الرحم في الانخفاض إلى قرب عتبة "القضاء على المرض" ليصل المعدل إلى أربع حالات لكل 100 ألف شخص بحلول عام 2035.

عزا الباحثون التقدم في مكافحة المرض إلى برامج وطنية تهدف إلى الوقاية منه، بدءًا من إطلاق برنامج وطني للفحص في عام 1991.

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