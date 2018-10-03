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تقرير: أستراليا ستصبح أول دولة تقضي على سرطان عنق الرحم

أستراليا في طريقها لتصبح أول دولة تقضي على سرطان عنق الرحم
أستراليا في طريقها لتصبح أول دولة تقضي على سرطان عنق الرحم
3/10/2018

ربما تصبح أستراليا أول دولة في العالم تقضي بشكل فعال على مرض سرطان عنق الرحم، إذا تم الحفاظ على معدلات التطعيم والفحص الحالية، وفق دورية لانسيت الطبية.

تفاصيل الدراسة
  • بحلول عام 2022، من المتوقع أن تنخفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى أقل من ست حالات لكل 100 ألف شخص، ومن ثم يتم تصنيف الإصابة بذلك على أنها "سرطان نادر"، بحسب الدراسة المستندة إلى نماذج من قبل المجلس الخيري الأسترالي للسرطان.
  • حسب الدارسة، سوف تستمر معدلات سرطان عنق الرحم في الانخفاض إلى قرب عتبة "القضاء على المرض" ليصل المعدل إلى أربع حالات لكل 100 ألف شخص بحلول عام 2035.
  • عزا الباحثون التقدم في مكافحة المرض إلى برامج وطنية تهدف إلى الوقاية منه، بدءًا من إطلاق برنامج وطني للفحص في عام 1991.
خلفية:
  • سرطان عنق الرحم ينجم عن أنواع معينة شديدة الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، وهي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
  • وفي عام 2007، أصبحت أستراليا واحدة من أوائل الدول في العالم التي قدمت برنامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات، والذي تم تمديده لاحقًا للفتيان.
  • حاليًا، يبلغ معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم السنوي في أستراليا سبع حالات لكل 100 ألف شخص، أي ما يعادل نصف المعدل العالمي تقريبًا. 
المصدر : الألمانية
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