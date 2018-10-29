شاهد: لبنانيات على دراجات نارية للتوعية بسرطان الثدي

احتشدت مجموعة من النساء في لبنان، الأحد، ووضعن خوذات على رؤوسهن وانطلقن بدراجات نارية بعد أن ربطن بها بالونات وردية اللون في إطار جهدهن للتوعية بسرطان الثدي.
وأطلقت النساء على مبادرتهن (بنكتوبر) بمناسبة تنظيمها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول للتوعية بشأن سرطان الثدي، وتنظم في هذا الشهر سنويا حملات ومبادرات توعية عديدة بهذا المرض في جميع أنحاء العالم.
عصفوران بحجر واحد
- التوعية بسرطان الثدي لم تكن القضية الوحيدة التي قادت اللبنانيات دراجاتهن النارية من أجلها لكنهن قصدن إصابة عصفورين بحجر واحد أو استهداف قضيتين بذلك. والقضية الأخرى تتعلق بتمكين المرأة وإظهار قدرة النساء على قيادة الدراجات النارية بأريحية.
- عادة ما تخرج عضوات جماعة "نساء هارلي ديفيدسون" ومجموعة أصحاب دراجات هارلي ديفيدسون النارية معا في جولات بأنحاء لبنان، وتكون جولاتهم غالبا في أيام الأحد. لكن ذلك الأحد كان مختلفاً حيث انضم الدراجون، رجالاً ونساءً، إلى أعضاء من مجموعة (بينك ستيبس) أو خطوات وردية، وهي منظمة لبنانية غير حكومية تساعد الناس في مكافحة سرطان الثدي.
- كثيرات من عضوات هذه المنظمة هن أنفسهن ناجيات من سرطان الثدي.
تحذير:
- منظمة الصحة العالمية تقول إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا وتأثيرا على النساء في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما يتضح دعم التوعية بسرطان الثدي بارتداء شريط وردي.
- قبل أن ينطلق المشاركون والمشاركات في تلك الجولة بالدراجات النارية وضعوا ملصقات تظهر أشرطة وردية على دراجاتهم وخوذاتهم.
- وقطعت نحو 75 دراجة نارية مسافة 170 كيلومترا من بيروت إلى دير القمر ذهابا وإيابا وتوقفت في مدينة صيدا الجنوبية الساحلية حيث كان في استقبالها حشد ببالونات وردية وحلوى وطائرات ورقية.