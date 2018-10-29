شاهد: لبنانيات على دراجات نارية للتوعية بسرطان الثدي

احتشدت مجموعة من النساء في لبنان، الأحد، ووضعن خوذات على رؤوسهن وانطلقن بدراجات نارية بعد أن ربطن بها بالونات وردية اللون في إطار جهدهن للتوعية بسرطان الثدي.

وأطلقت النساء على مبادرتهن (بنكتوبر) بمناسبة تنظيمها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول للتوعية بشأن سرطان الثدي، وتنظم في هذا الشهر سنويا حملات ومبادرات توعية عديدة بهذا المرض في جميع أنحاء العالم.

عصفوران بحجر واحد

التوعية بسرطان الثدي لم تكن القضية الوحيدة التي قادت اللبنانيات دراجاتهن النارية من أجلها لكنهن قصدن إصابة عصفورين بحجر واحد أو استهداف قضيتين بذلك. والقضية الأخرى تتعلق بتمكين المرأة وإظهار قدرة النساء على قيادة الدراجات النارية بأريحية.

عادة ما تخرج عضوات جماعة "نساء هارلي ديفيدسون" ومجموعة أصحاب دراجات هارلي ديفيدسون النارية معا في جولات بأنحاء لبنان، وتكون جولاتهم غالبا في أيام الأحد. لكن ذلك الأحد كان مختلفاً حيث انضم الدراجون، رجالاً ونساءً، إلى أعضاء من مجموعة (بينك ستيبس) أو خطوات وردية، وهي منظمة لبنانية غير حكومية تساعد الناس في مكافحة سرطان الثدي.

كثيرات من عضوات هذه المنظمة هن أنفسهن ناجيات من سرطان الثدي.

تحذير: