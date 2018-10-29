شاهد: أميرة تتخلى عن لقبها لتتزوج من عامة الشعب

أصبحت الأميرة اليابانية أياكو أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية اللائي تخلين عن صفتهن لتتزوج من شخص من عامة الشعب.

والأميرة أياكو هي الابنة الثالثة للأمير تاكامادو ابن عم الإمبراطور أكيهيتو. ويعمل زوجها كي موريا موظفا في شركة للشحن.

وتزوجت الأميرة أياكو، 28 عاما، من كي موريا، 32 عاما، وهو من عامة الشعب في حفل تقليدي في مزار ميجي في العاصمة طوكيو.

وارتدت الأميرة كيمونو متعدد الطبقات وصففت شعرها بالطريقة التقليدية للطبقة الأرستقراطية في حين ارتدي موريا سترة سوداء مع سروال رمادي في المزار المهدى لروح جدها الأكبر الإمبراطور ميجي.

وقالت الأميرة في مؤتمر صحفي بعد حفل الزفاف "تغمرني السعادة بالزواج وبأن يزورنا هذا العدد الكبير من الناس في مزار ميجي للتهنئة".

وبدأ أفراد العائلة الإمبراطورية في الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال على الأقل. وكان الإمبراطور أكيهيتو أول ولي عهد يتزوج من عامة الشعب.

والتقى الإمبراطور أكيهيتو زوجته، التي أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو، في ملعب التنس.

وتعين على الأميرة أياكو التخلي عن صفتها الإمبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الشعب وفقا لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء. وستحمل اسم أياكو موريا بعد توقيع أوراق الزواج.