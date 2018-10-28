فيديو: تحطم مروحية مالِك نادي ليستر سيتي

تحطمت مروحية خاصة تابعة لفيتشاي سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتي، في مرآب سيارات النادي وتحولت إلى كرة من النار، (السبت)، بعد مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

تفاصيل الحادث:

الطائرة سقطت بعد ثوان من إقلاعها خارج ملعب كينغ باور بعد المباراة التي جمعت ليستر سيتي وويست هام، ولم ينج من الحادث أي الركاب، وفق تقارير إعلامية بريطانية.

هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلت عن مصدر مقرب من عائلة فيتشاي، قوله إن الرجل كان على متن طائرة هليكوبتر تحطمت خارج الملعب الخاص بالنادي.

رئيس النادي اعتاد وعائلته أن يحضروا مباريات الفريق على متن الطائرة المروحية الخاصة التي يغادر الملعب على متنها حيث تحط الطائرة وسط المستطيل الأخضر بعد نصف ساعة من نهاية المباراة ليغادر على متنها وأفراد عائلته.

مالك نادي ليستر هو أب لأربعة ومؤسس شركة كينغ باور إنترناشونال العملاقة للأسواق الحرة.

متحدث باسم النادي قال "نساعد شرطة ليسترشير وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في استاد كينغ باور، وحثت الشرطة وخدمات الاسعاف الناس على الابتعاد عن موقع الحادث .

شرطة ليسترشير قالت إن فريقًا من إدارة تحقيقات حوادث الطيران في وزارة النقل تولى مسؤولية التحقيق في سبب الحادث .

لاعبون بارزون في النادي، ومن بينهم جيمي فاردي وهاري ماجواير، كانوا قد أرسلوا رسائل دعم على تويتر، كما أبدت أندية منافسة ومنها مانشستر سيتي قلقها،فور وقوع الحادث.

في تايلاند، قال مسؤولون في شركة كينغ باور إن لا يمكنهم التعليق على الحادث أو تأكيد أن فيتشاي كان على متن الطائرة .

ليستر كان قد تعادل 1-1 على أرضه في الدوري مع وست هام يونايتد في وقت سابق يوم السبت .

كرة لهب

شاهد عيان ذكر أن الهليكوبتر تجاوزت الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها، وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب .

جون بوتشر، الذي كان قريبًا من الاستاد وقت الحادث، أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن ابن شقيقه شاهد الهليكوبتر وهي تخرج عن السيطرة بسبب خلل في المروحة الخلفية على ما يبدو.

بوتشر قال "في ثوان سقطت مثل الحجر على الأرض… لحسن الحظ دارت حول نفسها لفترة والكل ركض. على حد علمنا لم يصب أحد في المرآب بسوء في هذه المشكلة".

"بي.بي.سي" ذكرت أن رايان براون وهو مصور حر كان يغطي المباراة وشاهد الطائرة وهي تتجاوز الاستاد قبل تحطمها .

براون قال "ما حدث هو أن المحرك توقف والتفت لأنظر إليها. كانت الطائرة تصدر أصواتًا عالية. ساد الصمت قبل أن تبدأ مروحة الطائرة في الدوران ثم وقع انفجار كبير".

فيتشاي سريفادانابرابا, مالك نادي ليستير سيتي الإنجليزي (غيتي)

مالك ليستر سيتي