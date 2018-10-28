شاهد: مصرع سبعة فيلة بصعق كهربائي شرقي الهند

لقي سبعة أفيال من قطيع مكون من 13 فيلًا، حتفهم بسبب صعق كهربائي بالقرب من قرية كامالانغا في ولاية أوديشا شرقي الهند، الجمعة، وذلك بعد ملامستهم لخط كهربائي متهالك.
مياه ملوثة بتيار كهربائي:
- بحسب تقارير محلية، كانت الحيوانات تمر عبر خندق بأحد المستنقعات التي يبدو أنها كانت متصلة بتيار كهربائي نتيجة خط متهالك كان يجب إصلاحه منذ فترة، ما أدى لصعق الفيلة السبعة ولقيت حتفها على الفور.
- وفقًا للتقارير، فقد أوقفت حكومة الولاية (الأحد) ستة مسؤولين وأقالوا مهندسًا صغيرًا من شركة الكهرباء المركزية، كما أوقفت إدارة الغابات ثلاثة من موظفيها.
- حاكم ولاية أوديشا نافين باتنايك، كان قد أمر بالتحقيق في الحادث ووجه المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث أي إهمال جنائي.
أكبر عدد يُقتل في حادث واحد:
- بعض التقارير الإخبارية ذكرت أن هذا كان أكبر عدد من الأفيال يقتل في حادث واحد.
- الهند لديها أكثر من 50% من الأفيال الآسيوية، التي تحظى باحترام وتبجيل عميق، خاصة بالنسبة للهندوس حيث يمثل الإله "غانيش" –على شكل فيل- هو واحد من الآلهة الأكثر شعبية لدى الهندوس.
- لسوء الحظ، فإن أعداد الأفيال تتضاءل بسبب التعدي البشري لموائلها في البرية، أو القطارات السريعة أو المركبات أو الصيد.