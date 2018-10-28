البث الحي
منوعات

شاهد: مصرع سبعة فيلة بصعق كهربائي شرقي الهند

28/10/2018

لقي سبعة أفيال من قطيع مكون من 13 فيلًا، حتفهم بسبب صعق كهربائي بالقرب من قرية كامالانغا في ولاية أوديشا شرقي الهند، الجمعة، وذلك بعد ملامستهم لخط كهربائي متهالك.

مياه ملوثة بتيار كهربائي:
  • بحسب تقارير محلية، كانت الحيوانات تمر عبر خندق بأحد المستنقعات التي يبدو أنها كانت متصلة بتيار كهربائي نتيجة خط متهالك كان يجب إصلاحه منذ فترة، ما أدى لصعق الفيلة السبعة ولقيت حتفها على الفور.
  • وفقًا للتقارير، فقد أوقفت حكومة الولاية (الأحد) ستة مسؤولين وأقالوا مهندسًا صغيرًا من شركة الكهرباء المركزية، كما أوقفت إدارة الغابات ثلاثة من موظفيها.
  • حاكم ولاية أوديشا نافين باتنايك، كان قد أمر بالتحقيق في الحادث ووجه المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث أي إهمال جنائي.
أكبر عدد يُقتل في حادث واحد:
  • بعض التقارير الإخبارية ذكرت أن هذا كان أكبر عدد من الأفيال يقتل في حادث واحد.
  • الهند لديها أكثر من 50% من الأفيال الآسيوية، التي تحظى باحترام وتبجيل عميق، خاصة بالنسبة للهندوس حيث يمثل الإله "غانيش" –على شكل فيل- هو واحد من الآلهة الأكثر شعبية لدى الهندوس.
  • لسوء الحظ، فإن أعداد الأفيال تتضاءل بسبب التعدي البشري لموائلها في البرية، أو القطارات السريعة أو المركبات أو الصيد.
المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي