شاهد: مصرع سبعة فيلة بصعق كهربائي شرقي الهند

لقي سبعة أفيال من قطيع مكون من 13 فيلًا، حتفهم بسبب صعق كهربائي بالقرب من قرية كامالانغا في ولاية أوديشا شرقي الهند، الجمعة، وذلك بعد ملامستهم لخط كهربائي متهالك.

مياه ملوثة بتيار كهربائي:

بحسب تقارير محلية، كانت الحيوانات تمر عبر خندق بأحد المستنقعات التي يبدو أنها كانت متصلة بتيار كهربائي نتيجة خط متهالك كان يجب إصلاحه منذ فترة، ما أدى لصعق الفيلة السبعة ولقيت حتفها على الفور.

وفقًا للتقارير، فقد أوقفت حكومة الولاية (الأحد) ستة مسؤولين وأقالوا مهندسًا صغيرًا من شركة الكهرباء المركزية، كما أوقفت إدارة الغابات ثلاثة من موظفيها.

حاكم ولاية أوديشا نافين باتنايك، كان قد أمر بالتحقيق في الحادث ووجه المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث أي إهمال جنائي .

أكبر عدد يُقتل في حادث واحد: