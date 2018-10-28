شاهد: آلاف المهاجرين يواصلون الزحف نحو أمريكا في "يوم الموتى"

كرست مكسيكو سيتي موكب يوم الموتى هذا العام لتكريم المهاجرين، فيما يواصل الآلاف الزحف شمالًا.
ويواصل الآلاف من أبناء أمريكا الوسطى الزحف من الحدود الجنوبية للمكسيك إلى الولايات المتحدة رغم ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبيل تفرق الحشود.
يوم الموتى والمهاجرون:
- في اختلاف عن مشاهد الهياكل العظمية التقليدية الراقصة والمذابح المكسوة بالورود وهي تخوض الشارع الرئيسي في العاصمة المكسيكية، ألقى موكب يوم الموتى (السبت) الضوء أيضًا على المكسيكيين المهاجرين والأجانب الذين استقروا في مكسيكو سيتي.
- حكومة مكسيكو سيتي قالت على تويتر "الموكب… مخصص للمهاجرين الذين فقدوا حياتهم في طريق عبورهم لدول أخرى وساهموا بمرورهم عبر البلاد في (مدينة لجوء) حقيقية".
- وضعت ألواح معدنية تمثل الجانب المكسيكي من الحدود الأمريكية وكتبت عليها عبارة "هناك أحلام أيضًا على هذا الجانب من الحدود".
زحف من أجل اللجوء:
- الموكب الذي نُظم قبل احتفال المكسيكيين في عموم البلاد تصادف بيوم الموتى في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني مع تحرك حشود مهاجرين شمالًا بعدما دخلوا المكسيك وبينهم كثيرون هاربون من العنف والفقر في هندوراس وغواتيمالا.
- بعض هؤلاء يعتزمون طلب اللجوء في المكسيك فيما ينوي آخرون الوصول إلى الولايات المتحدة، ما أغضب ترمب الذي هدد بإغلاق الحدود وقطع المساعدات لدول أمريكا الوسطى.
- حشود المهاجرين وصلت إلى ولاية واهاكا بجنوب المكسيك (السبت) وقد تصل إلى مكسيكو سيتي بحلول يوم الجمعة.
- وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن مسؤولي المدينة سيجهزون أربعة ملاجئ لإيواء المهاجرين.
- الموكب في مكسيكو سيتي تضمن راقصين تنكروا في هيئة الفراشات الملكية التي تشتهر بمسارات هجرتها الطويلة، وانتهى بمذبح كبير مزين بأشكال هياكل عظمية قال مسؤولون محليون إنها ترمز للمهاجرين الذين لقوا حتفهم.