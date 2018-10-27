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تناول الكاكاو يوميا يحافظ على صحة القلب

تناول الكاكاو يوميا يحافظ على صحة القلب
تناول الكاكاو يوميا يحافظ على صحة القلب
27/10/2018

أفادت دراسة حديثة، بأن تناول الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجيًا، يمكن أن يحافظ على صحة القلب ويحد من ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول.

الدراسة قادها باحثون من جامعة سري البريطانية ( University of Surrey) بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد ومركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية المجلة الأمريكية للتغذية السريرية العلمية.

حقائق حول الكاكاو:
الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا
  • أوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا هما الفلافانول والبروسيانين.
  • لاكتشاف فاعلية الكاكاو على صحة القلب، أجرى الفريق دراستين، الأولى على 45 من الذكور الأصحاء البالغين، وقسموهم إلى 3 مجموعات تناولوا كميات مختلفة من" الفلافانول والبروسيانين" لتحديد تأثير كل منها على صحة القلب والأوعية الدموية.
  • المجموعة الأولى تناولت مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 130 مليغرام من الفلافانول وكذلك 560 مليغرام من البروسيانين يوميا.
  • المجموعة الثانية تناولت مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 20 مليغرام فقط من الفلافانول و540 مليغرام من البروسيانين يوميا، أما المجموعة الثالثة فقد تناولت كبسولات وهمية لا تحتوي على مركبات الكاكاو.
  • الفريق أجرى دراسة أخرى استمرت 5 سنوات، وشملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الكاكاو يحسن وظائف الأوعية الدموية:
حبيبات الكاكاو مُرّة المذاق وكثيرة الفوائد
  • الباحثون وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الكاكاو يوميا بتركيزاته المختلفة، تحسنت لديهم وظيفة الأوعية الدموية ومستويات ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول في الدم بعد شهر واحد من الاستهلاك اليومي للكاكاو، مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواء وهميا.
  • الدكتور كريستيان هايس، فائد فريق البحث جامعة سري البريطانية، قال إن فوائد الفلافانول والبروسيانين شملت تحسينات في قدرة الأوعية الدموية على التمدد، بالإضافة إلى تحسينات في ضغط الدم وتصلب الشرايين على المدى الطويل.
  • الدراسة كشفت أن تناول الأغذية الغنية بالفلافانول والبروسيانين يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب، إذ أنه ومع تقدم العمر، يزداد ضغط الدم والكولسترول وتصلب الشرايين، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • دراسة سابقة، كشفت أن الكاكاو يعد وسيلة آمنة للوقاية من مرض الزهايمر، لأنه يمنع تراكم البروتينات الضارة التي تسبب تلف الدماغ، لاحتوائه على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة.
  • تستخرج بذور الكاكاو الخام من شجرة الكاكاو، ثم تُجفف وتُحمص قبل استخدامها في إنتاج أنواع الشوكولاتة المختلفة، وتتميز حبيبات الكاكاو بمذاق مُرّ ولكن يُمكن تحليتها مع العسل أو استخدامها في صناعة المخبوزات المختلفة.
  • فريق البحث أشار إلى أن عنصري الفلافانول والبروسيانين يتواجدان أيضا في التفاح والعنب والتوت.
المصدر : الأناضول
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