تناول الكاكاو يوميا يحافظ على صحة القلب

أفادت دراسة حديثة، بأن تناول الكاكاو الذي يحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجيًا، يمكن أن يحافظ على صحة القلب ويحد من ضغط الدم وتصلب الشرايين والكولسترول.

الدراسة قادها باحثون من جامعة سري البريطانية ( University of Surrey) بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد ومركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية المجلة الأمريكية للتغذية السريرية العلمية.

حقائق حول الكاكاو:

الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا

أوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوي على اثنين من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا هما الفلافانول والبروسيانين.

لاكتشاف فاعلية الكاكاو على صحة القلب، أجرى الفريق دراستين، الأولى على 45 من الذكور الأصحاء البالغين، وقسموهم إلى 3 مجموعات تناولوا كميات مختلفة من " الفلافانول والبروسيانين" لتحديد تأثير كل منها على صحة القلب والأوعية الدموية.

الفلافانول والبروسيانين" لتحديد تأثير كل منها على صحة القلب والأوعية الدموية. المجموعة الأولى تناولت مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 130 مليغرام من الفلافانول وكذلك 560 مليغرام من البروسيانين يوميا.

المجموعة الثانية تناولت مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على 20 مليغرام فقط من الفلافانول و540 مليغرام من البروسيانين يوميا، أما المجموعة الثالثة فقد تناولت كبسولات وهمية لا تحتوي على مركبات الكاكاو.

الفريق أجرى دراسة أخرى استمرت 5 سنوات، وشملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الكاكاو يحسن وظائف الأوعية الدموية:

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