شاهد: مغنية شهيرة تعتنق الإسلام

أعلنت المغنية الأيرلندية العالمية الشهيرة سينيد أوكونور مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".

التفاصيل:

https://twitter.com/MagdaDavitt77/status/1053340513871384576?ref_src=twsrc%5Etfw

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW

— Shaykh Dr Umar Al-Qadri (@DrUmarAlQadri) October 25, 2018