شاهد: مغنية شهيرة تعتنق الإسلام

أعلنت المغنية الأيرلندية العالمية الشهيرة سينيد أوكونور مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".

التفاصيل:

بحسب صحيفة "إيريش بوست" الأيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

قالت أوكونور في منشورها "أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".

https://twitter.com/MagdaDavitt77/status/1053340513871384576?ref_src=twsrc%5Etfw

أكدت المغنية البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى "شهداء دافيد"، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد " Shuhada Davitt " صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

" صورة لها وهي ترتدي الحجاب. وضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط افعل" ( Just Do It ) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" ( Wear Hicab ).

) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" ( ). نشرت "أوكونور" صورتها مع الحجاب مرفقة بعبارة "سعيدة"، كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الآذان.