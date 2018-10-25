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شاهد: فرنسي عمره 56 عاما يتسلق برجا طوله 230 مترا

25/10/2018

تسلق فرنسي يبلغ من العمر 56 عاما، ويعرف بلقب "سبايدرمان"، برجا في العاصمة البريطانية يبلغ طوله 230 مترا من دون استخدام أي حبال.

واحتاج الفرنسي ألان روبير إلى ساعة واحدة كي يتسلق برج هيرون، الذي يقع في الحي المالي بالعاصمة البريطانية، والذي يعد من أعلى مباني لندن.

وأبعدت الشرطة الجماهير التي تجمعت أسفل المبنى لمشاهدة روبير وهو يتسلق المبنى معتمدا على عضلاته فقط.

وبدأ روبير هوايته الخطرة منذ كان عمره 11 عاما فقط، تسلق خلالها أكثر من 150 ناطحة سحاب حول العالم، من بينها برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، وبرج إيفل، ودار أوبرا سيدني الشهيرة.

وغالبا ما يقوم روبير بهذا من دون الحصول على تصريح، ما جعله يتعرض للاعتقال أكثر من مرة.

وكانت الشرطة في انتظار انتهاء روبير من تسلق برج هيرون، ووصوله إلى قمة البرج. ولم تفصح شرطة مدينة لندن عما إذا كان قد تم توجيه تهمة له أم لا.

الجماهير تجمعت أسفل برج هيرون لمشاهدة روبير وهو يتسلق المبنى

 

 

 

المصدر : رويترز
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