شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لرجل جرفه نهر سريع في المكسيك

نجح المارة في إنقاذ رجل جرفته تيارات المياه القوية في مجرى نهر أرويو دي سانتياغو في مانزانيلو شرقي المكسيك.

وأظهر مقطع مصور المارة وهم يمسكون بالحبال لإنقاذ الرجل الذي حاصرته مياه الأمطار الغزيرة وألقته في مجرى النهر السريع بدراجته النارية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار ويلا في ولاية كوليما بالمكسيك إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه بالنهر وجريانه بسرعة كبيرة.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن الرجل أُصيب بصدمة من هول الحادث لكنه لا يحتاج إلى علاج دوائي.

وقالت المرأة التي صورت فيديو إنقاذه إن رؤية أناس يتعاونون لإنقاذ الرجل أمر رائع.