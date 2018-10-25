البث الحي
منوعات

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لرجل جرفه نهر سريع في المكسيك

25/10/2018

نجح المارة في إنقاذ رجل جرفته تيارات المياه القوية في مجرى نهر أرويو دي سانتياغو في مانزانيلو شرقي المكسيك.

وأظهر مقطع مصور المارة وهم يمسكون بالحبال لإنقاذ الرجل الذي حاصرته مياه الأمطار الغزيرة وألقته في مجرى النهر السريع بدراجته النارية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار ويلا في ولاية كوليما بالمكسيك إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه بالنهر وجريانه بسرعة كبيرة.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بأن الرجل أُصيب بصدمة من هول الحادث لكنه لا يحتاج إلى علاج دوائي.

وقالت المرأة التي صورت فيديو إنقاذه إن رؤية أناس يتعاونون لإنقاذ الرجل أمر رائع.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)