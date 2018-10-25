سكارليت جوهانسون ترفض فيلما يموله ابن سلمان

رفضت الممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون بطولة فيلم سينمائي، بعدما علمت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون من بين مموليه.
التفاصيل:
كانت جوهانسون (34 عاما) ستجسد في الفيلم شخصية المصورة الصحفية الأمريكية لينسي أداريو، الحاصلة على جائزة بوليتزر المرموقة.
أداريو قالت في مقابلة مع نيكولاس كريستوف الصحفي الشهير في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن سكارليت رفضت المشاركة في الفيلم، الذي كان سيخرجه المخرج البريطاني الشهير ريدلي سكوت.
نقلت أداريو عن جوهانسون قولها إنها ترفض المشاركة في الفيلم بسبب وجود اسم ابن سلمان بين الساعين لتمويله، مشيرة إلى دور ابن سلمان في إطالة أمد الحرب في اليمن وسجنه للناشطات في السعودية.
أوضحت أداريو أن رفض جوهانسون المشاركة في الفيلم كان قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
قالت أداريو إنها لم تلتق بابن سلمان، وأشارت إلى أنها تعتقد أن سعي ولي العهد السعودي إلى تمويل الفيلم كان بدافع إظهار وجوده في هوليوود، عاصمة صناعة السينما في العالم، وأنه مهتم بما يهتم به الغرب.
أكدت أداريو أنها لا ترغب في أن يرتبط اسم ابن سلمان بهذا الفيلم.
خلفية:
عملت الصحفية لينسي أداريو لعدد من وسائل الإعلام الكبرى، ومن أبرزها صحيفة نيويورك تايمز ومحطة ناشونال جيوغرافيك ومجلة تايم الأمريكية، وتركز عملها في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
حصلت على جائزة بوليتزر المرموقة عام 2009، كما وضعتها "مجلة التصوير الأمريكية" عام ضمن أكثر خمسة مصورين تأثيرا خلال الـ25 عاما السابقة.
صدر لها مؤخرا كتاب "عن الحب والحرب" والذي توثق فيه رحلتها الشخصية والصحفية عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
تعد الممثلة سكارليت جوهانسون من أبرز نجوم هوليوود، وقد تصدرت هذا العام قائمة فوربس السنوية لأعلى الممثلات، بعد تجسيدها لدور البطلة الخارقة (بلاك ويدو) أو الأرملة السوداء في عالم مارفل السينمائي، بتحقيقها 40.5 مليون دولار من العائدات.