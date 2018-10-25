سكارليت جوهانسون ترفض فيلما يموله ابن سلمان

تعد الممثلة سكارليت جوهانسون

من أبرز نجوم هوليوود، وقد تصدرت هذا العام قائمة فوربس السنوية لأعلى الممثلات، بعد تجسيدها لدور البطلة الخارقة (بلاك ويدو) أو الأرملة السوداء في عالم مارفل السينمائي، بتحقيقها 40.5 مليون دولار من العائدات