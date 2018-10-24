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منوعات|فرنسا

شاهد: ميلاد أول إنسان غاب بحديقة حيوان بباريس منذ سنوات

24/10/2018

استقبلت حديقة حيوان في العاصمة الفرنسية باريس أنثى إنسان غاب وليدة أطلقت عليها اسم جافا وهي أول مولودة لهذا الحيوان في الحديقة منذ عام 2005.

التفاصيل:
  • ولدت جافا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهي الأولي هذا العام في حدائق الحيوان الفرنسية الست التي تستضيف هذا الحيوان الضخم.
  • تعيش حيوانات إنسان الغاب الرضيعة في كنف الأم لمدة ثمانية أعوام ويمكن أن تحيا في البرية لمدة 40 عاما بينما متوسط عمرها في الأسر 50 عاما.
  • إنسان الغاب البورنيوي يدرجه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية على قائمة الحيوانات التي تتعرض لتهديد خطير بسبب التصحر والصيد الجائر في موطنه بإندونيسيا وماليزيا ويقدر عدده في البرية بين 50 و60 ألفا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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