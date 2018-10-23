شاهد: ليمون يُثمر على جذع شجرة ويترك الأغصان!

تركت ثمار ليمون الأغصان ونبتت على جذع شجرة، في مشهد غير مألوف، بحديقة مدرسة في قضاء قديرلي بولاية عثمانية جنوبي تركيا.
مشهد غير مألوف
- الطلاب والمعلمون تفاجأوا بنمو ثمار على جذع شجرة ليمون بشكل مباشر (دون غصن)، جرت زراعتها قبل 10 أعوام، في حديقة مجمع "مدارس بيلتبه" الخاصة.
- الثمار الملتصقة بجذع الشجرة، باتت قبلة للطلاب الذي يحرصون على حمايتها، فضلًا عن التقاط صور "السيلفي" أمامها.
- المهندس الزراعي، عصمت صوي طورون، قال إنه يشاهد للمرة الأولى في حياته المهنية الممتدة 30 عامًا ثمارًا تنمو على جذع شجرة .
- طورون أوضح أن شجرة الليمون المذكورة، شهدت عملية تقليم وحدوث تشقق في القسم السفلي المقلم، لدى نموها، وذكر أن ثمار الليمون نبتت في هذا الجزء المتشقق من جذع الشجرة.
- مدير المدرسة دوران عيسى أوغلو، قال إن الجميع شعر بدهشة كبيرة لدى رؤيتهم ثمار الليمون النامية على جذع الشجرة.
- الطالبة بنغو جالشكان، قالت إنها تتردد على هذه الشجرة باستمرار للاطمئنان على ثمار الليمون العجيبة، وأعربت عن فضولها لمعرفة كيف سيكون طعم حبات الليمون تلك بعد نضوجها.