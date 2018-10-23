البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: ليمون يُثمر على جذع شجرة ويترك الأغصان!

23/10/2018

تركت ثمار ليمون الأغصان ونبتت على جذع شجرة، في مشهد غير مألوف، بحديقة مدرسة في قضاء قديرلي بولاية عثمانية جنوبي تركيا.

مشهد غير مألوف
  • الطلاب والمعلمون تفاجأوا بنمو ثمار على جذع شجرة ليمون بشكل مباشر (دون غصن)، جرت زراعتها قبل 10 أعوام، في حديقة مجمع "مدارس بيلتبه" الخاصة.
  • الثمار الملتصقة بجذع الشجرة، باتت قبلة للطلاب الذي يحرصون على حمايتها، فضلًا عن التقاط صور "السيلفي" أمامها.
  • المهندس الزراعي، عصمت صوي طورون، قال إنه يشاهد للمرة الأولى في حياته المهنية الممتدة 30 عامًا ثمارًا تنمو على جذع شجرة .
  • طورون أوضح أن شجرة الليمون المذكورة، شهدت عملية تقليم وحدوث تشقق في القسم السفلي المقلم، لدى نموها، وذكر أن ثمار الليمون نبتت في هذا الجزء المتشقق من جذع الشجرة.
  • مدير المدرسة دوران عيسى أوغلو، قال إن الجميع شعر بدهشة كبيرة لدى رؤيتهم ثمار الليمون النامية على جذع الشجرة.
  • الطالبة بنغو جالشكان، قالت إنها تتردد على هذه الشجرة باستمرار للاطمئنان على ثمار الليمون العجيبة، وأعربت عن فضولها لمعرفة كيف سيكون طعم حبات الليمون تلك بعد نضوجها.
المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)