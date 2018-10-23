شاهد: ليمون يُثمر على جذع شجرة ويترك الأغصان!

الطالبة بنغو جالشكان، قالت إنها تتردد على هذه الشجرة باستمرار للاطمئنان على ثمار الليمون العجيبة، وأعربت عن فضولها لمعرفة كيف سيكون طعم حبات الليمون تلك بعد نضوجها.