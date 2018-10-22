شاهد: أطباء ينجحون بإزالة 120 مسمارا من بطن مريض

نجح أطباء بمستشفى سانت بيتر التخصصي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إزالة 120 مسمارًا ودبوسًا، واثنين من إبر الخياطة ومسواك خشبي وزجاج مكسور من بطن أحد المرضى!

تفاصيل العملية: