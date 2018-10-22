شاهد: أطباء ينجحون بإزالة 120 مسمارا من بطن مريض

نجح أطباء بمستشفى سانت بيتر التخصصي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إزالة 120 مسمارًا ودبوسًا، واثنين من إبر الخياطة ومسواك خشبي وزجاج مكسور من بطن أحد المرضى!
تفاصيل العملية:
- إذاعة "فانا" الإثيوبية، نقلت الإثنين، عن الدكتور داويت تيري وهو جراح ترأس الفريق الذي أجرى العملية، قوله إن "العملية أجريت بنجاح، والمريض الآن في حالة صحية جيدة".
- الإذاعة، أشارت إلى أن الفريق الطبي أزال هذه المعادن الحادة من بطن مريض يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد عملية جراحية استمرت ساعتين ونصف الساعة، بمستشفى القديس بطرس في أديس أبابا.
- قناة "أديس" المحلية، نقلت عن الأطباء قولهم إن الرجل كان يعاني من اضطراب عقلي في عشر السنوات الماضية.
- القناة ذكرت أن الرجل ابتلع تلك المواد المعدنية الحادة على مدى أشهر، وجاء إلى المستشفى حيث اشتكى من آلام وانتفاخ في البطن.