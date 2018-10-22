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منوعات|إثيوبيا

شاهد: أطباء ينجحون بإزالة 120 مسمارا من بطن مريض

أطباء إثيوبيين ينجحون في إزالة 120 مسمار من بطن مريض‎
أطباء إثيوبيين ينجحون في إزالة 120 مسمار من بطن مريض‎
22/10/2018

نجح أطباء بمستشفى سانت بيتر التخصصي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إزالة 120 مسمارًا ودبوسًا، واثنين من إبر الخياطة ومسواك خشبي وزجاج مكسور من بطن أحد المرضى!

تفاصيل العملية:
  • إذاعة "فانا" الإثيوبية، نقلت الإثنين، عن الدكتور داويت تيري وهو جراح ترأس الفريق الذي أجرى العملية، قوله إن "العملية أجريت بنجاح، والمريض الآن في حالة صحية جيدة".
  • الإذاعة، أشارت إلى أن الفريق الطبي أزال هذه المعادن الحادة من بطن مريض يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد عملية جراحية استمرت ساعتين ونصف الساعة، بمستشفى القديس بطرس في أديس أبابا.
  • قناة "أديس" المحلية، نقلت عن الأطباء قولهم إن الرجل كان يعاني من اضطراب عقلي في عشر السنوات الماضية.
  • القناة ذكرت أن الرجل ابتلع تلك المواد المعدنية الحادة على مدى أشهر، وجاء إلى المستشفى حيث اشتكى من آلام وانتفاخ في البطن.

المصدر : الأناضول + صحف أجنبية
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