شاهد: أسترالي يقتل ثعبانا ضخما كاد يسحق حفيده الرضيع

ذكرت وسائل إعلام أسترالية محلية الأحد أن طفلًا رضيعًا يتعافى بعد أن اضطر جده لطعن ثعبان طوله أربعة أمتار كان يسحق الطفل بمنطقة استوائية شمالي البلاد.
عضة ثعبان
الثعبان عض الرضيع البالغ من العمر 22 شهرًا وبدأ في الالتفاف حول جسده عندما هرعت والدته لإنقاذه.
أماندا روتلاند، والدة الطفل، قالت لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إنها شعرت بالذعر عندما رأت الثعبان الضخم بدأ في الالتفاف حول جسد ابنها الصغير نايش وهو يلعب في منزل العائلة في غولاتن، 57 كيلومترًا شمال مدينة كيرنز.
والدة الطفل حاولت وضع يديها حول فم الثعبان في محاولة لإيقافه ولكنه لم يكن يتزحزح. وكان رأس الثعبان كبيرًا مثل حجم يديها.
أماندا صرخت على والدها رونالد طلبًا للمساعدة وحاول كلاهما إبعاد الثعبان عن الطفل الصغير. لكن لم ينجحا في ذلك، وسارع الجد إلى المطبخ وأحضر سكينًا.
الجد قال إن "الثعبان التف حول ذراع الطفل وعضه، لذلك وضعت يدي محاولا العثور على رأسه وبدأت في الضغط عليه بقوة لمدة 15 ثانية، ولكن لم يحدث أي فرق.. وبدأ الثعبان يلتف حول ذراعي.. كان عليَّ أن أفعل شيئًا لذلك بدأت في طعنه بالسكين".
رونالد قطع رأس الثعبان، عندما بدأ في الالتفاف حوله أيضًا، وعالج المسعفون الطبيون نايش الذي كان قد أصيب بثلاث عضات في ذراعه.
هذا النوع من الثعابين، الذي يمكن أن يصل طوله إلى 7 أمتار، يعتبر غيرمؤذٍ عادة للبشر كما إنه ليس سامًا.