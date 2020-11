شاهد: أسترالي يقتل ثعبانا ضخما كاد يسحق حفيده الرضيع

ذكرت وسائل إعلام أسترالية محلية الأحد أن طفلًا رضيعًا يتعافى بعد أن اضطر جده لطعن ثعبان طوله أربعة أمتار كان يسحق الطفل بمنطقة استوائية شمالي البلاد.

عضة ثعبان

A courageous Queensland grandpa has rescued his grandson when he became locked in the jaws of a python. #7News pic.twitter.com/u7PTKhkFh3

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 20, 2018