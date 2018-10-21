البث الحي
منوعات|أستراليا

شاهد: أسترالي يقتل ثعبانا ضخما كاد يسحق حفيده الرضيع

الثعبان بعد قطع رأسه
الثعبان بعد قطع رأسه
21/10/2018

ذكرت وسائل إعلام أسترالية محلية الأحد أن طفلًا رضيعًا يتعافى بعد أن اضطر جده لطعن ثعبان طوله أربعة أمتار كان يسحق الطفل بمنطقة استوائية شمالي البلاد.

عضة ثعبان
  • الثعبان عض الرضيع البالغ من العمر 22 شهرًا وبدأ في الالتفاف حول جسده عندما هرعت والدته لإنقاذه.
  • أماندا روتلاند، والدة الطفل، قالت لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إنها شعرت بالذعر عندما رأت الثعبان الضخم بدأ في الالتفاف حول جسد ابنها الصغير نايش وهو يلعب في منزل العائلة في غولاتن، 57 كيلومترًا شمال مدينة كيرنز.
  • والدة الطفل حاولت وضع يديها حول فم الثعبان في محاولة لإيقافه ولكنه لم يكن يتزحزح. وكان رأس الثعبان كبيرًا مثل حجم يديها.

طلب المساعدة:
  • أماندا صرخت على والدها رونالد طلبًا للمساعدة وحاول كلاهما إبعاد الثعبان عن الطفل الصغير. لكن لم ينجحا في ذلك، وسارع الجد إلى المطبخ وأحضر سكينًا.
  • الجد قال إن "الثعبان التف حول ذراع الطفل وعضه، لذلك وضعت يدي محاولا العثور على رأسه وبدأت في الضغط عليه بقوة لمدة 15 ثانية، ولكن لم يحدث أي فرق.. وبدأ الثعبان يلتف حول ذراعي.. كان عليَّ أن أفعل شيئًا لذلك بدأت في طعنه بالسكين".
  • رونالد قطع رأس الثعبان، عندما بدأ في الالتفاف حوله أيضًا، وعالج المسعفون الطبيون نايش الذي كان قد أصيب بثلاث عضات في ذراعه.
  • هذا النوع من الثعابين، الذي يمكن أن يصل طوله إلى 7 أمتار، يعتبر غير مؤذٍ عادة للبشر كما إنه ليس سامًا.

الطفل الرضيع وسط والدته وجده (7News)
آثار عضة الثعبان في جسد الطفل
الثعبان عض الرضيع 3 عضات
المصدر : الألمانية + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)