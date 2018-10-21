شاهد: أردني يحول الأسلاك المعدنية لنماذج سيارات ودراجات هوائية

يستوحي مُصمم أردني شاب أفكارًا من أجيال أقدم، من أجل ابتكار نماذج يصنعها يدويًا لسيارات ودراجات هوائية.
نماذج معقدة
- خالد النواصرة (18 عامًا) يعيش في بلدة صغيرة تسمى غور المزرعة في الأغوار الجنوبية بالأردن.
- الشاب الأردني يستخدم بعض الأسلاك وكماشة فقط ليصمم نماذج لسيارات معقدة أو دراجات هوائية، على غرار الألعاب التي كانت مُتاحة في زمن أبويه وأجداده، ليحيي تقليدًا قديمًا في قريته.
- خالد، الذي أكمل في الآونة الأخيرة تعليمه الثانوي، يمضي ما يصل إلى ثماني ساعات يوميًا في عمل نموذج سيارة، وذلك اعتمادًا على مدى تعقيد النموذج الذي يريد تصميمه.
هواية أم حِرفة؟
- منذ اكتشاف موهبته، شارك خالد في معارض عديدة بأنحاء الأردن، وباع بعض النماذج التي صممها أحيانًا مقابل ما بين عشرة دولارات وبضع مئات من الدولارات.
- المصمم الشاب يواجه صعوبة في تسليم تصميماته لزبائنه الذين يعيشون بعيدًا عنه بمسافة كبيرة، ويأمل والده محمد النواصرة أن يستطيع ابنه تحويل هوايته إلى حرفة ويتسنى له الاستمرار في ابتكار أعمال فنية أضخم وأكثر تفصيلًا.