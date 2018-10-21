شاهد: أردني يحول الأسلاك المعدنية لنماذج سيارات ودراجات هوائية

المصمم الشاب يواجه صعوبة في تسليم تصميماته لزبائنه الذين يعيشون بعيدًا عنه بمسافة كبيرة، ويأمل والده محمد النواصرة أن يستطيع ابنه تحويل هوايته إلى حرفة ويتسنى له الاستمرار في ابتكار أعمال فنية أضخم وأكثر تفصيلًا