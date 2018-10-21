احذر.. الضرب قد يصيب طفلك بالتهاب المفاصل عند البلوغ

أظهرت دراسة كندية حديثة أن تعرض الأطفال لسوء المعاملة والإيذاء البدني في مرحلة الطفولة، يضاعف خطر إصابتهم بالتهاب المفاصل في مرحلة البلوغ وبعدها.
تفاصيل الدراسة:
- الدراسة أجراها باحثون بمعهد أبحاث "كرمبيل" بكندا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Arthritis Care & Research) العلمية.
- الباحثون راقبوا 21 ألفًا و889 بالغًا، تعرضوا لسوء المعاملة والإيذاء البدني والعنف في مرحلة الطفولة.
النتائج:
- الباحثون وجدوا أن هؤلاء الأطفال تضاعف لديهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعرضوا لهذا العنف أثناء الطفولة.
- الدكتورة إليزابيث بادلي قائد فريق البحث، رجّحت أن السبب يعود في ذلك إلى خلل في الجهاز المناعي ناجم عن الإساءة الشديدة للأطفال، ما أثرت على عملية التمثيل الغذائي، ولعب دورًا في التسبب بالتهاب المفاصل.
دراسات سابقة:
- نتائج هذه الدراسة، تأتي في سياق دراسات سابقة حذّرت من أن تعرض الأطفال لسوء المعاملة يضاعف خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري في مرحلة البلوغ، بالإضافة لخطر الإصابة بالتهاب بطانة الرحم بالنسبة للفتيات بعد البلوغ.
التهاب المفاصل:
- عادة يرتبط التهاب المفاصل بآلام المفاصل، وانتفاخ يعيق حركة الأيدي والأرجل؛ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرات التنقل والحركة.
- التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار السن هم الأكثر تأثرًا بهذا المرض الذي يظهر بألم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور لهشاشة العظام إلى أن يصل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.