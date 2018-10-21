احذر.. الضرب قد يصيب طفلك بالتهاب المفاصل عند البلوغ

التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار السن هم الأكثر تأثرًا بهذا المرض الذي يظهر بألم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور لهشاشة العظام إلى أن يصل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.