شاهد: فوز ثلاثة من علماء الليزر بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018

فاز ثلاثة علماء من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا (الثلاثاء) بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018.

وحقق العلماء الثلاثة إنجازات في مجال تكنولوجيا الليزر حولت الأشعة الضوئية إلى أدوات تصويب لها استخدامات عديدة بدءا من جراحات العيون وحتى الميكنة متناهية الصغر.

التفاصيل:

العالم الأمريكي، آرثر آشكين، الذي يعمل في مختبرات "بل" في الولايات المتحدة فاز بنصف الجائزة تكريما له على اختراع "ملقاط بصري".

العالم الفرنسي جيرار مورو، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، تقاسم نصف الجائزة الأخر مع العالمة الكندية دونا ستريكلاند لعملهما في مجال الليزر عالي الكثافة، وبذلك تصبح ستريكلاند التي تعمل في جامعة "ووترلوو" الكندية ثالث امرأة تفوز بنوبل للفيزياء على الإطلاق بعد ماري كوري عام 1903 وماريا جوبرت-ماير عام 1963.

ستريكلاند قالت في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بعد وقت قصير من تلقيها نبأ الفوز بالجائزة: "من الواضح أننا بحاجة للاحتفاء بعالمات الفيزياء لأننا موجودات ونأمل أن يمضي هذا التوجه قدما بوتيرة أسرع مع مرور الوقت".

ستريكلاند هي أول امرأة تفوز بجائزة نوبل في أي فئة منذ ثلاث سنوات. والأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قالت العام الماضي إنها ستسعى للتشجيع على ترشيح الباحثات للبدء في التعامل مع هذا الخلل.

ما هي إسهامات الفائزين بالجائزة؟

استندت أبحاث آشكين إلى إثبات أن ضغط شعاع الضوء قادر على الدفع بأجسام ميكروسكوبية ومحاصرتها في مكانها.

إنجاز آشكين تحقق عام 1987 عندما استخدم "الملقاط" البصري الجديد في الإمساك ببكتيريا حية دون أن يلحق بها الأذى.

آشكين (96 عاما) هو الأكبر سنا على الإطلاق بين الفائزين بنوبل.

أبحاث مورو وستريكلاند ركزت على تطوير نبضات الليزر الأعلى كثافة من صنع البشر على الإطلاق مما مهد الطريق أمام أدوات تصويب دقيق تستخدم في جراحات العيون العلاجية وتطبيقات صناعية.

تعود اختراعات العلماء الثلاثة إلى منتصف ثمانينيات القرن العشرين وأحدثت بمرور السنين ثورة في مجال فيزياء الليزر.

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