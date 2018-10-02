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السفر إلى المريخ قد يدمر أحشاء رواد الفضاء

الإشعاعات الصادرة من الكتل الكبيرة للأيونات الثقيلة الموجودة في الفضاء البعيد مثل الحديد والسيليكون تعتبر مدمرة لأجساد روّاد الفضاء
الإشعاعات الصادرة من الكتل الكبيرة للأيونات الثقيلة الموجودة في الفضاء البعيد مثل الحديد والسيليكون تعتبر مدمرة لأجساد روّاد الفضاء
2/10/2018

وجدت دراسة موّلتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن السفر إلى كوكب المريخ أو الكواكب الأخرى في الفضاء البعيد قد يتسبب بتدمير أحشاء رواد الفضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى موتهم.

وفيما يلي تفاصيل الدراسة كما أوضحتها صحيفة الإندبندنت البريطانية:

  • قامت الدراسة بتعريض عدد من الفئران لنفس نوع الإشعاعات الكونية المجرّية التي سيتعرض لها رواد الفضاء في حال سفرهم في الفضاء البعيد.
  • كمية الإشعاع التي تعرض لها الفئران كانت قليلة، إلّا انهم تعرضوا لها لمدة طويلة، كانت كافية لتحاكي الآثار التي يتعرض لها رائد الفضاء في المهمات الخاصة بالسفر في الفضاء البعيد.
  • التغيرات التي أحدثها التعرض لهذه الأشعاعات لا يمكن معالجتها حاليّاً.
  • من التغيرات التي تحدثها هذه الإشعاعات: حدوث تلف في نسيج المعدة ، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.
  • يجدد الجهاز الهضمي نفسه ذاتياً، فهو يقوم بتغير خلاياه باستمرار، بالإضافة إلى قيامه باستبدال الطبقة العليا كل ثلاثة إلى خمسة أيام. ولذلك فإن أي إرباك لميكانيكية الاستبدال هذه سيؤدي إلى حدوث خللٍ في وظائف العمليات الفسيولوجية داخل الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بمرض السرطان.
  • كمال داتا، العالم الأقدم في جامعة جورج تاون الأمريكية، والمحقق الأكبر لهذه الدراسة، يقول إن الإشعاعات الصادرة من الكتل الكبيرة للأيونات الثقيلة الموجودة في الفضاء البعيد مثل الحديد والسيليكون تعتبر مدمرة لأجساد روّاد الفضاء.
  • يقول داتا "لقد قمنا بتوثيق تأثيرات إشعاع الفضاء العميق على بعض الأعضاء المهمة، لكننا نعتقد أن أضراراً مماثلة قد تلحق بالعديد من أعضاء الجسم الأُخرى".
المصدر : الإندبندنت
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