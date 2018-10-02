السفر إلى المريخ قد يدمر أحشاء رواد الفضاء

وجدت دراسة موّلتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن السفر إلى كوكب المريخ أو الكواكب الأخرى في الفضاء البعيد قد يتسبب بتدمير أحشاء رواد الفضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى موتهم.

وفيما يلي تفاصيل الدراسة كما أوضحتها صحيفة الإندبندنت البريطانية: