"الاعتداء الجنسي" سبب حجب جائزة نوبل للأدب هذا العام

ألقى الكاتب الصحفي جو سومرلاد في مقال له بصحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على الأسباب التي جعلت الأكاديمية السويدية تؤجل منح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 حتى العام القادم.
تفاصيل هذه الخطوة بحسب سومرلاد:
- في مايو/أيار الماضي، وجدت الأكاديمية السويدية نفسها مجبرة على تأجيل منح جائزة نوبل للأدب، بعد أن قامت 18 امرأة باتهام المصور جون كلود أرنو بالاعتداء جنسيّاً عليهن.
- دانت المحكمة السويدية هذا الأسبوع أرنو، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة عامين وذلك بتهمة اغتصاب سيدة في استوكهولم.
- ويرأس جون كلود أرنو نادي فوروم الفني، الذي يلقى دعماً مالياً من الأكاديمية السويدية، كما أنه زوج الشاعرة كاتارينا فروستينسون، وهي عضو في الأكاديمية السويدية، المعنية بمنح جائزة نوبل للأدب.
- قامت الأكاديمية السويدية بإجراء تحقيق داخلي في شهر أبريل/نيسان، وقررت على إثره استبعاد زوجة أرنو، كاترينا فروستينسون، من لجنتها المكونة من 18 عضواً.
- الطريقة التي تعاملت بها الأكاديمية السويدية مع هذه الفضيحة، واستبعاد الشاعرة كاترينا فروستينسون، بسبب ما فعله زوجها، أحدث انقسامات داخل الأكاديمية، أدت في النهاية إلى انسحاب عدد من الأعضاء، منهم سارة دانيوس وهي السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية.
- أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة نوبل، كارل هنريك هلدن، في بيان له أن قرار التأجيل جاء ليحافظ على سمعة ومصداقية الجائزة.
- في حال تم التعامل مع هذه الفضيحة بشكلٍ صحيح، جائزة نوبل للأدب لهذا العام سوف يتم تسليمها في حفل جوائز العام المقبل، مع جوائز 2019.