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شاهد: طائرة ميلانيا ترمب تواجه مشكلة "ميكانيكية" في الجو

17/10/2018

تعرضت طائرة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب إلى مشكلة "ميكانيكية" خلال رحلة من العاصمة واشنطن إلى فيلادلفيا.

التفاصيل:
  • قال بيان لمراسلي البيت الأبيض الذين كانوا على متن الطائرة إن مقصورة الركاب بدأت تمتلئ بالدخان بعد نحو 15 دقيقة من إقلاع الطائرة وإن رائحة شيء يحترق انتشرت في الأجواء.
  • قالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ميلانيا ترامب في بيان بالبريد الإلكتروني إن طائرة السيدة الأولى عادت إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة بعدما تعرضت "لمشكلة ميكانيكية".
  • لكن الطائرة هبطت بسلام في القاعدة، وقالت غريشام: "كل شيء على ما يرام والجميع بخير".
  • ذكر بيان لممثل الشبكات الإعلامية أن السيدة الأولى ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار وآخرين كانوا على متن الرحلة نقلوا إلى طائرة ثانية.
  • كان من المفترض أن تهبط الطائرة في فيلادلفيا، حيث كان من المقرر أن تزور ميلانيا مستشفى جامعة توماس جيفرسون.
المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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