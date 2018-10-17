شاهد: طائرة ميلانيا ترمب تواجه مشكلة "ميكانيكية" في الجو

تعرضت طائرة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب إلى مشكلة "ميكانيكية" خلال رحلة من العاصمة واشنطن إلى فيلادلفيا.
التفاصيل:
- قال بيان لمراسلي البيت الأبيض الذين كانوا على متن الطائرة إن مقصورة الركاب بدأت تمتلئ بالدخان بعد نحو 15 دقيقة من إقلاع الطائرة وإن رائحة شيء يحترق انتشرت في الأجواء.
- قالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ميلانيا ترامب في بيان بالبريد الإلكتروني إن طائرة السيدة الأولى عادت إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة بعدما تعرضت "لمشكلة ميكانيكية".
- لكن الطائرة هبطت بسلام في القاعدة، وقالت غريشام: "كل شيء على ما يرام والجميع بخير".
- ذكر بيان لممثل الشبكات الإعلامية أن السيدة الأولى ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار وآخرين كانوا على متن الرحلة نقلوا إلى طائرة ثانية.
- كان من المفترض أن تهبط الطائرة في فيلادلفيا، حيث كان من المقرر أن تزور ميلانيا مستشفى جامعة توماس جيفرسون.