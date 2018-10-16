شاهد: إبراهيموفيتش يفاجئ "أطفال كهف تايلاند" في برنامج أمريكي

فاجأ نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الإثنين، فريق الأطفال التايلانديين الذين كانوا قد علقوا في كهف في يوليو الماضي وذلك خلال مشاركتهم في برنامج تلفزيوني بكاليفورنيا.

التفاصيل:

فريق الأطفال التايلانديين المعروفين إعلاميًا بـ"فتية الكهف" أو "أطفال الكهف"، ظهروا في برنامج تلفزيوني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الإثنين .

خلال مشاركتهم في برنامج "ذا إيلين ديغينيريس شو" التلفزيوني، أكد الفتية الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 11 والـ 17 عامًا، أنهم لم يفقدوا الأمل في النجاة طوال محنتهم .

البرنامج أعد مفاجأة للصغار الذين يلعبون لفريق "وايلد بورز" لكرة القدم بظهور السويدي الدولي السابق لاعبهم المفضل زلاتان إبراهيموفيتش .

لاعب فريق لوس أنجليس غالاكسي أشاد بشجاعة الفتية وقال إن فريقهم هو "أعظم فريق في العالم".

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