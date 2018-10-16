شاهد: إبراهيموفيتش يفاجئ "أطفال كهف تايلاند" في برنامج أمريكي

فاجأ نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الإثنين، فريق الأطفال التايلانديين الذين كانوا قد علقوا في كهف في يوليو الماضي وذلك خلال مشاركتهم في برنامج تلفزيوني بكاليفورنيا.
التفاصيل:
- فريق الأطفال التايلانديين المعروفين إعلاميًا بـ"فتية الكهف" أو "أطفال الكهف"، ظهروا في برنامج تلفزيوني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الإثنين.
- خلال مشاركتهم في برنامج "ذا إيلين ديغينيريس شو" التلفزيوني، أكد الفتية الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 11 والـ 17 عامًا، أنهم لم يفقدوا الأمل في النجاة طوال محنتهم.
- البرنامج أعد مفاجأة للصغار الذين يلعبون لفريق "وايلد بورز" لكرة القدم بظهور السويدي الدولي السابق لاعبهم المفضل زلاتان إبراهيموفيتش.
- لاعب فريق لوس أنجليس غالاكسي أشاد بشجاعة الفتية وقال إن فريقهم هو "أعظم فريق في العالم".
خلفيات:
- الأطفال التايلانديين ومدربهم كانوا قد أوشكوا على الغرق عندما هددت الأمطار الغزيرة بغمر سلسلة الكهوف خلال قيامهم برحلة استكشافية في شهر يونيو/حزيران الماضي.
- الفتية الـ12 كانوا قد لبثوا في الكهف خلال الفترة ما بين 23 يونيو/حزيران وحتى العاشر من يوليو/تموز عندما شاركت فرق إنقاذ دولية في وضع حد لمحنتهم، وتم إخراجهم جميعا بعد عملية إنقاذ معقدة.
- قوات الإنقاذ عثرت على الفتية ومدربهم فوق جرف صخري يبعد نحو أربعة كيلومترات عن مدخل كهف تام لوانغ بإقليم شيانغ راي شمالي تايلاند، وذلك بعد أن ظلوا محاصرين داخل الكهف العميق لأيام دون معرفة معلومات عنهم.
- الفريق ومدربهم عُثر عليهم صباح يوم 2 يوليو/تموز، وبدأت عملية الإنقاذ على ثلاث مراحل انتهت بنجاح يوم 10 يوليو/تموز، وتم إنقاذ الفريق بالكامل.