هل العمل المكتبي في وضع الوقوف أفضل للصحة؟

تساعد المكاتب التي يعمل عليها الموظفون في وضع الوقوف في التقليل من فترات الجلوس اليومي الطويلة التي غالبا ما تكون غير صحية.

كما أن هذا الوضع يحسن كفاءة العمل ويزيد الشعور بالراحة حسبما أوضح باحثون في مجلة "بريتِش ميديكال جورنال" البريطانية لأبحاث الطب، الاثنين.

تفاصيل الدراسة؟

يعتبر الموظفون الإداريون من أكثر مجموعات الموظفين جلوسا أثناء العمل حيث يقضون نحو % 75 إلى 80% من وقت العمل جلوسا.

فريق من الباحثين تحت إشراف شارلوت إدواردسون من جامعة ليستر البريطانية حاولوا معرفة ما إذا كانت المكاتب المرتفعة التي تتطلب العمل وقوفا يمكن أن تخفض أوقات الجلوس خاصة إذا رافقها برنامج محفز على الوقوف.

الباحثون وفروا لـ 77 موظفا مكتبيا مكاتب قابلة للضبط رفعا وخفضا.

زُود الموظفون بمعلومات عن العواقب الصحية للجلوس طويلا وتم تحفيزهم بشكل منتظم من أجل النهوض من مقاعدهم وتم إطلاعهم على تقرير بشأن فترات جلوسهم.

سجل جهاز صغير تم وضعه عند الخاصرة النشاط الجسماني للموظف المشارك في التجربة وذلك على مدى بضعة أيام عند بداية التجربة وكذلك بعد ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر ثم 12 شهرا.

ملأ هؤلاء المشاركون استمارات استبيان بشأن شعورهم ومدى رضاهم عن مكان العمل وكذلك عن أدائهم الوظيفي. وكان هناك 69 مشاركا آخر على سبيل المقارنة.

النتائج: