رضيعة تتسبب في خسائر بنحو 35 ألف دولار

تسببت طفلة عمرها عامان، في خسائر بقيمة نحو 30 ألف يورو (34.773 دولار) بعد أن وضعها والدها على عجلة القيادة في سيارته بمدينة ليهستن الألمانية.
التفاصيل:
- الشرطة الألمانية قالت، اليوم الإثنين، إن الحادثة وقعت أمس الأحد بعدما أراد الأب إخراج شيء من سيارته، ووضع ابنته الرضيعة خلال ذلك الوقت على مقعد القيادة.
- في لحظة غفلة من الأب، حررت الطفلة، المكبح الإلكتروني للسيارة، ما أدى إلى تحرك السيارة في الشارع المنحدر.
- السيارة اصطدمت بسيارتين حتى توقفت عند أحد الأسوار.
- الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه أنه تسبب في خسائر مادية بالسيارات والسور تقدر بنحو 30 ألف يورو.