شاهد: مقتل تسعة متسلقين بسبب عاصفة على جبال الهيمالايا

قالت شرطة نيبال ومسؤولون في مجال التسلق، الأحد، إن خمسة كوريين جنوبيين وأربعة مرشدين من نيبال لاقوا حتفهم بعد أن اجتاحت عاصفة مخيمهم على جبال الهيمالايا.
التفاصيل:
- مسؤول بالشرطة النيبالية قال إن منقذين انتشلوا جثث المتسلقين التسعة بمساعدة سكان محليين، الأحد، من مكان قريب من مخيمهم في جبل جورجا الذي يبلغ ارتفاعه 7193 مترا ويقع على بعد 216 كيلومترا من كاتمندو عاصمة نيبال.
- المسؤول قال لـ"رويترز" من منطقة مياجدي التي وقعت فيها الكارثة "تم التعرف على جثث الكوريين الخمسة والنيباليين الأربعة".
- الشرطة كانت قد قالت، السبت، إن السكان المحليين عثروا على سبع جثث على المنحدرات الجبلية لكن المنقذين لم يتمكنوا من انتشالها بسبب الطقس السيء.
- المتسلق الكوري الجنوبي كيم تشانغ-هو، وهو محطم الأرقام القياسية، ذهب ضحية الكارثة الأسوأ في نيبال منذ عامين.
- مسؤولو تسلق قالوا إن تشانغ-هو الذي كان على رأس فريق المتسلقين الكوريين الجنوبيين حقق رقما قياسيا في العام 2013 كأسرع من وصل إلى قمم أعلى 14 جبلا في العالم من دون استخدام أكسجين إضافي.
- المخيم كان على ارتفاع 3500 متر وقت هبوب العاصفة.