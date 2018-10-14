شاهد: مقتل تسعة متسلقين بسبب عاصفة على جبال الهيمالايا

قالت شرطة نيبال ومسؤولون في مجال التسلق، الأحد، إن خمسة كوريين جنوبيين وأربعة مرشدين من نيبال لاقوا حتفهم بعد أن اجتاحت عاصفة مخيمهم على جبال الهيمالايا.

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