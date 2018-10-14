شاهد: فرار موظفي بنك بعد سقوط ثعبان فوق رؤوسهم

أصيب موظفون في بنك في مدينة ناننينغ جنوبي الصين بالرعب الجمعة عندما سقط ثعبان ضخم فجأة من السقف ليقطع عليهم اجتماعهم الصباحي.
زائر غريب:
- الزائر الغريب الذي يبلغ طوله 1.5 متر، وصل إلى المكان من مدخل غير متوقع بالبنك الواقع في مقاطعة قوانغشى ذاتية الحكم جنوب الصين، وذلك قبل الساعة 08:15 من صباح ذلك اليوم.
- لقطات فيديو كاميرا للمراقبة، أظهرت الثعبان الضخم وهو يسقط على مجموعة من موظفي البنك الذين تجمعوا في مكان واحد لحضور اجتماع.
- سرعان ما فرّ أفراد الفريق مذعورين، عندما تحرك الثعبان داخل الغرفة قبل أن يستقر خلف أحد المقاعد.
حادث مثير:
- سرعان ما تم استدعاء ضباط الأمن العام للغابات المحلية، والعاملين في مركز حماية الحياة البرية المحلية، لإخراج الثعبان وسحبه باستخدام أدوات مخصصة لالتقاط الزواحف الهاربة.
- لحسن الحظ، لم يصب أحد خلال الحادث المثير، وسرعان ما عاد موظفو البنك والعملاء إلى العمل كالمعتاد.
- حماة الحيوانات قالوا إنه من المحتمل أن يكون الثعبان دخل إلى المكان بحثًا عن الطعام عندما سقط فوق موظفي البنك.
- من اللافت للنظر أن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها أفعى هذا الفرع للبنك منذ العام الماضي.
- الثعبان تم التحفظ عليه حاليًا في مركز حماية الحياة البرية في المدينة.