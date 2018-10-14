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منوعات|الصين

شاهد: فرار موظفي بنك بعد سقوط ثعبان فوق رؤوسهم

14/10/2018

أصيب موظفون في بنك في مدينة ناننينغ جنوبي الصين بالرعب الجمعة عندما سقط ثعبان ضخم فجأة من السقف ليقطع عليهم اجتماعهم الصباحي.

زائر غريب:
  • الزائر الغريب الذي يبلغ طوله 1.5 متر، وصل إلى المكان من مدخل غير متوقع بالبنك الواقع في مقاطعة قوانغشى ذاتية الحكم جنوب الصين، وذلك قبل الساعة 08:15 من صباح ذلك اليوم.
  • لقطات فيديو كاميرا للمراقبة، أظهرت الثعبان الضخم وهو يسقط على مجموعة من موظفي البنك الذين تجمعوا في مكان واحد لحضور اجتماع.
  • سرعان ما فرّ أفراد الفريق مذعورين، عندما تحرك الثعبان داخل الغرفة قبل أن يستقر خلف أحد المقاعد.
حادث مثير:
  • سرعان ما تم استدعاء ضباط الأمن العام للغابات المحلية، والعاملين في مركز حماية الحياة البرية المحلية، لإخراج الثعبان وسحبه باستخدام أدوات مخصصة لالتقاط الزواحف الهاربة.
  • لحسن الحظ، لم يصب أحد خلال الحادث المثير، وسرعان ما عاد موظفو البنك والعملاء إلى العمل كالمعتاد.
  • حماة الحيوانات قالوا إنه من المحتمل أن يكون الثعبان دخل إلى المكان بحثًا عن الطعام عندما سقط فوق موظفي البنك.
  • من اللافت للنظر أن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها أفعى هذا الفرع للبنك منذ العام الماضي.
  • الثعبان تم التحفظ عليه حاليًا في مركز حماية الحياة البرية في المدينة.
المصدر : رويترز
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