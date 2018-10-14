شاهد: فرار موظفي بنك بعد سقوط ثعبان فوق رؤوسهم

أصيب موظفون في بنك في مدينة ناننينغ جنوبي الصين بالرعب الجمعة عندما سقط ثعبان ضخم فجأة من السقف ليقطع عليهم اجتماعهم الصباحي.

زائر غريب:

الزائر الغريب الذي يبلغ طوله 1.5 متر، وصل إلى المكان من مدخل غير متوقع بالبنك الواقع في مقاطعة قوانغشى ذاتية الحكم جنوب الصين، وذلك قبل الساعة 08:15 من صباح ذلك اليوم.

لقطات فيديو كاميرا للمراقبة، أظهرت الثعبان الضخم وهو يسقط على مجموعة من موظفي البنك الذين تجمعوا في مكان واحد لحضور اجتماع.

سرعان ما فرّ أفراد الفريق مذعورين، عندما تحرك الثعبان داخل الغرفة قبل أن يستقر خلف أحد المقاعد .

حادث مثير: