الموت يغيب الفنان القطري عبد العزيز جاسم

توفي الفنان القطري عبد العزيز جاسم، الأحد، في العاصمة التايلندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر 61 عاما.

التفاصيل:

تعرض الراحل منذ العام 2011 إلى جلطات عدة وإحساس بإرهاق شديد نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وعولج في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعرض بعدها لمشاكل صحية عدة.

حياته الفنية: