الموت يغيب الفنان القطري عبد العزيز جاسم

توفي الفنان القطري عبد العزيز جاسم، الأحد، في العاصمة التايلندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر 61 عاما.
التفاصيل:
- تعرض الراحل منذ العام 2011 إلى جلطات عدة وإحساس بإرهاق شديد نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، وعولج في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعرض بعدها لمشاكل صحية عدة.
حياته الفنية:
- بدأ جاسم مشواره الفني نهاية السبعينيات، وشكل مع الفنان القطري غانم السليطي ثنائيا كوميديا لسنوات عدة.
- قدم الراحل عددا من الأعمال الدرامية، مثل "ساهي ولد بوساهي"، و"فايز التوش"، و"أحلام البسطاء"، و"امرأة وأخرى"، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية مثل "المال مال أبونا"، و"جحا إلى جزيرة النزهاء"، و"صح النوم يا عرب"، و"البترول يا حكومة" وغيرها.
- شارك بوسعود -كما يعرف في الساحة الفنية- في المسرحية الكوميدية "بشت المدير" 1995، وهي مسرحية تناقش الفساد الإداري والاختلاسات المالية.
- شارك الفنان القطري في عدد من الأعمال الإذاعية الدرامية، من بينها "لا طاح الجمل" التي بثت في 2007، وهو مسلسل كوميدي في ثلاثين حلقة، شاركت فيه نخبة من الفنانين الخليجيين.
- في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قدم جاسم مسرحية "ديرة العز" مع نخبة من نجوم المسرح القطري، وهي من تأليفه وإخراج الفنان سعد البورشيد، وذلك في رد فني على الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.