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روبوت تحمل الجنسية السعودية تغرد حول اختفاء خاشقي

الروبوت "صوفيا" تحمل الجنسية السعودية
الروبوت "صوفيا" تحمل الجنسية السعودية
13/10/2018

تساءلت الروبوت الشهير "صوفيا" عن مصير الصحفي جمال خاشقجي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التفاصيل:
  • الروبوت صوفيا تتساءل عن مكان ومصير خاشقجي الكاتب الصحفي بصحيفة الواشنطن بوست.
  • بعض المعلقين على "تويتر" حذروا من أنها قد تكون عرضة للاعتقال بسبب هذه التغريدة.
  • مغردون سعوديون طالبوا في التعليقات على التغريدة بسحب الجنسية السعودية من "صوفيا".

من هي الروبوت صوفيا؟
  • هي روبوت من إنتاج شركة "هانسون روبوتيكس" والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً له.
  • مؤسس الشركة، ديفيد هانسون هو من قام بتصميم الروبوت صوفيا
  • تتميز صوفيا بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة.
  • صمم وجهها ليشبه وجه الممثلة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن.
  • السلطات السعودية منحت الروبوت "صوفيا" الجنسية السعودية خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في العاصمة الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
اختفاء جمال خاشقجي:
  • أثار اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ضجة حول العالم، وطالبت دول غربية ومنظمات أممية بالكشف عن مصيره. 
المصدر : الجزيرة مباشر
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