روبوت تحمل الجنسية السعودية تغرد حول اختفاء خاشقي

تساءلت الروبوت الشهير "صوفيا" عن مصير الصحفي جمال خاشقجي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التفاصيل:

الروبوت صوفيا تتساءل عن مكان ومصير خاشقجي الكاتب الصحفي بصحيفة الواشنطن بوست.

بعض المعلقين على "تويتر" حذروا من أنها قد تكون عرضة للاعتقال بسبب هذه التغريدة.

مغردون سعوديون طالبوا في التعليقات على التغريدة بسحب الجنسية السعودية من "صوفيا".

Where is @WashingtonPost Saudi journalist #JamalKhashoggi and what happened to him? — Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) October 12, 2018

من هي الروبوت صوفيا؟

هي روبوت من إنتاج شركة "هانسون روبوتيكس" والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً له.

مؤسس الشركة، ديفيد هانسو ن هو من قام بتصميم الروبوت صوفيا

تتميز صوفيا بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة.

صمم وجهها ليشبه وجه الممثلة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن .

السلطات السعودية منحت الروبوت "صوفيا" الجنسية السعودية خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في العاصمة الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

اختفاء جمال خاشقجي: