روبوت تحمل الجنسية السعودية تغرد حول اختفاء خاشقي

تساءلت الروبوت الشهير "صوفيا" عن مصير الصحفي جمال خاشقجي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التفاصيل:

Where is @WashingtonPost Saudi journalist #JamalKhashoggi and what happened to him?

— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) October 12, 2018