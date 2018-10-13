روبوت تحمل الجنسية السعودية تغرد حول اختفاء خاشقي

تساءلت الروبوت الشهير "صوفيا" عن مصير الصحفي جمال خاشقجي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
التفاصيل:
- الروبوت صوفيا تتساءل عن مكان ومصير خاشقجي الكاتب الصحفي بصحيفة الواشنطن بوست.
- بعض المعلقين على "تويتر" حذروا من أنها قد تكون عرضة للاعتقال بسبب هذه التغريدة.
- مغردون سعوديون طالبوا في التعليقات على التغريدة بسحب الجنسية السعودية من "صوفيا".
من هي الروبوت صوفيا؟
- هي روبوت من إنتاج شركة "هانسون روبوتيكس" والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً له.
- مؤسس الشركة، ديفيد هانسون هو من قام بتصميم الروبوت صوفيا
- تتميز صوفيا بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة.
- صمم وجهها ليشبه وجه الممثلة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن.
- السلطات السعودية منحت الروبوت "صوفيا" الجنسية السعودية خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في العاصمة الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
اختفاء جمال خاشقجي:
- أثار اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ضجة حول العالم، وطالبت دول غربية ومنظمات أممية بالكشف عن مصيره.