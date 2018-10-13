أردوغان يطلق اسم "مالكوم إكس" على شارع السفارة الأمريكية: لماذا؟

أعلنت بلدية أنقرة أنها أطلقت اسم الناشط التاريخي في مجال الحقوق المدنية للسود الأمريكيين مالكوم إكس على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة الولايات المتحدة الجديدة.

ويشير هذا إلى الاستخدام الدائم للأسماء ذات الدلالات السياسية على مقر ممثليات أجنبية في تركيا.

التفاصيل:

السفارة الأمريكية الجديدة، الموجودة في حي شوكورامبر في الضواحي الغربية للعاصمة أنقرة، في شارع اسمه حاليا 1478. لكن بلدية أنقرة قررت بالإجماع تغيير اسمه لشارع مالكوم إكس.

من المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاءات في السفارة الأمريكية الجديدة في أنقرة في العام 2020، حسب ما ذكرت شركة بي ال هاربرت للإنشاءات.

لماذا تغير اسم الشارع؟

القرار جاء بعد لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببنات مالكوم إكس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الفائت.

بلدية أنقرة نوهت في بيان بأن أردوغان وعد بنات "مالكولم إكس" بأن اسم والدهم سيخلد في العاصمة التركية.

من هو مالكوم إكس؟

مالكوم إكس كان ناشطا مثيرا للجدل في مجال حقوق الأمريكيين السود المدنية، كما كان أيضا مسؤولا كبيرا في منظمة "أمة الاسلام"، وهو لا يزال بطلا في أعين الكثير من السود والمسلمين في الولايات المتحدة.

اغتيل مالكولم إكس وعمره 40 عاما في 21 من فبراير/شباط 1965 فيما كان يلقي خطابا في نيويورك على يد توماس هاغان وهو عضو في منظمة "أمة الاسلام" أيضا.

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