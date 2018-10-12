فيسبوك: متسللون سرقوا بيانات من 29 مليون مستخدم

قالت شركة فيسبوك الجمعة،إنها تأكدت من أن المهاجمين الذين نفذوا الاختراق الأمني أواخر سبتمبر دخلوا إلى حسابات نحو 30 مليون مستخدم وسرقوا أسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة بنحو 29 مليونا.

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