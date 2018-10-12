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فيسبوك: متسللون سرقوا بيانات من 29 مليون مستخدم

12/10/2018

قالت شركة فيسبوك الجمعة،إنها تأكدت من أن المهاجمين الذين نفذوا الاختراق الأمني أواخر سبتمبر دخلوا إلى حسابات نحو 30 مليون مستخدم وسرقوا أسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة بنحو 29 مليونا.

التفاصيل:
  • كانت فيسبوك قد قالت في أواخر سبتمبر/أيلول إن متسللين سرقوا شفرات الدخول الرقمية الأمر الذي أتاح لهم السيطرة على قرابة 50 مليون حساب في أسوأ اختراق أمني تتعرض له على الإطلاق. لكنها لم تؤكد إن كانت أية معلومات قد سرقت بالفعل.
  • ذكرت الشركة أنه بالنسبة لخمسة عشر مليون مستخدم، استطاع المهاجمون الوصول إلى الأسماء ووسائل الاتصال مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني أو كليهما بحسب ما أضافه كل شخص على حسابه الشخصي.
  • بالنسبة لأربعة عشر مليون مستخدم آخرين، وصل المهاجمون إلى معلومات أخرى بينها اسم المستخدم ونوعه ولغته وحالته الاجتماعية ودينه ومسقط رأسه والمدينة التي يقيم بها حاليا والأجهزة التي يستخدمها لدخول فيسبوك ومؤهلاته العملية وعمله بالإضافة إلى آخر عشرة أماكن سجل وجوده فيها على فيسبوك.
  • قالت فيسبوك في تدوينة "نتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الذي يحقق في الأمر والذي طلب منا عدم مناقشة من يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجوم".
المصدر : رويترز
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