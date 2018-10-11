شاهد: نجاة طاقم مركبة فضاء بعد عطل في صاروخ روسي في الجو

نجا رائدا فضاء أمريكي وروسي على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز إم إس -10 بعد تعرض الصاروخ الحامل لها إلى خلل فني في الجو، وهو في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية.

ما الذي حدث؟

المركبة كانت تُقل رائدي فضاء روسيا وأمريكيا. وقالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا إن مركبة فضاء سويوز المأهولة عادت إلى الأرض بعد إطلاقها بسبب عطل فني.

جيم بردنستاين، المسؤول في ناسا الذي كان حاضرا في عملية الإطلاق، قال إن العطل نتج عن انحراف في محرك الصاروخ.

انفصلت الكبسولة "سويوز" التي كانت تقل الرجلين عن الصاروخ المعطل وقامت بما وصفتها وكالة ناسا بهبوط شديد الانحدار نحو الأرض مستعينة بمظلات ساعدت في إبطاء سرعتها.

الحالة الطارئة حدثت عندما انفصلت المرحلتان الأولى والثانية من صاروخ الدفع بعد فترة قصيرة من الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

أظهرت لقطات من داخل "سويوز" الرائدين وجسديهما يرتجان وقت حدوث الخلل وقد فقدا السيطرة على حركة أذرعهما وأرجلهما.

وكالة الفضاء الروسية نشرت صورا للرائدين وهما يخضعان لفحوص طبية ويسترخيان بعد الهبوط الاضطراري. وقالت وكالة انترفاكس إنهما سيقضيان ليلة واحدة في المستشفى.

التفاصيل:

رائدا الفضاء الأمريكي نيك هاغ والروسي ألاكسي أوفتشينين هبطا اضطراريا في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. وعقب الحادث تحدثت وكالة الإعلام الروسية عن تعليق كل رحلات الفضاء الروسية التي تحمل روادا.

إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) قالتا إن رائدي الفضاء هبطا دون أن يصابا بأذى وإن فرق الإنقاذ التي سارعت لتحديد مكانهما في الصحراء وصلت إليهما.

رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين أمر بتشكيل لجنة حكومية لإجراء تحقيق بشأن الخلل الذي حدث.

وكالة انترفاكس نقلت عن مصدر قوله إن الحادث يعني أن رواد الفضاء الثلاثة بمحطة الفضاء الدولية وهم ألماني وروسي وأمريكي سيبقون بالمحطة حتى يناير/ كانون الثاني على الأقل. وذكرت الوكالة أن من المحتمل تعليق إطلاق صواريخ سويوز غير المأهولة أيضا.

وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت عن مصدر بصناعة الفضاء الروسية قوله (الخميس) إن طاقم محطة الفضاء الدولية لديه ما يكفي من الإمدادات حتى إبريل/ نيسان المقبل.

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