شاهد: مغامر مغربي يمشي فوق حبل بين ناطحتي سحاب

قدم مغامر مغربي الأربعاء عرضًا بهلوانيًا في العاصمة التشيلية سانتياغو، حين عبر مسافة 75 مترًا (246 قدمًا) بين ناطحتي سحاب، ماشيًا فوق كابل معدني دون حماية.

مصطفى "الخطر":