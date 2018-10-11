شاهد: مغامر مغربي يمشي فوق حبل بين ناطحتي سحاب

قدم مغامر مغربي الأربعاء عرضًا بهلوانيًا في العاصمة التشيلية سانتياغو، حين عبر مسافة 75 مترًا (246 قدمًا) بين ناطحتي سحاب، ماشيًا فوق كابل معدني دون حماية.
مصطفى "الخطر":
- لاعب الأكروبات المغربي مصطفى الملقب بـ"دينجر" أو "مصطفى الخطر" عبر عن بالغ سعادته بعد عبوره فوق الحبل المعدني بين ناطحتي السحاب، وذلك في إطار الترويج لمهرجان السيرك في تشيلي.
- في 2010، دخل مصطفى الذي يطلق على نفسه اسم "محترف الخوف" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تمكن من قطع مسافة 500 متر فوق حبل مشدود على متن دراجته النارية، وذلك على ارتفاع حوالي 186 مترًا (610 أقدام) في إسبانيا.
- عرض سانتياغو البهلواني يعد جزء من الترويج لمهرجان السيرك في تشيلي والذي يعد فرصة لعرض المواهب المحلية في البلاد.