شاهد: تَشقق الطرق وهلع المارة لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

أظهر تسجيل مصور، لحظات وقوع زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وعرض المقطع صراخ المدنيين بعبارة "لا إله إلا الله"، إضافة إلى انهيار المنازل وتشقق الطرقات.

تشقق الطرق

مقطع فيديو سجلته كاميرا أحد الهواة، رصدت حالة الذعر التي عاشها السكان في مدينة بالو بالجزيرة لحظة وقوع الزلزال وهروبهم من منازلهم والخروج إلى الشوارع.

التسجيل عرض صراخ المدنيين بعبارة "لا إله إلا الله" وسط حالة من الهلع، إضافة إلى انهيار المنازل، وتشقق الطرقات جراء شدة الزلزال.

حصيلة الزلزال