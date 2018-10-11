البث الحي
منوعات|إندونيسيا

شاهد: تَشقق الطرق وهلع المارة لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

11/10/2018

أظهر تسجيل مصور، لحظات وقوع زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وعرض المقطع صراخ المدنيين بعبارة "لا إله إلا الله"، إضافة إلى انهيار المنازل وتشقق الطرقات.

تشقق الطرق
  • مقطع فيديو سجلته كاميرا أحد الهواة، رصدت حالة الذعر التي عاشها السكان في مدينة بالو بالجزيرة لحظة وقوع الزلزال وهروبهم من منازلهم والخروج إلى الشوارع.
  • التسجيل عرض صراخ المدنيين بعبارة "لا إله إلا الله" وسط حالة من الهلع، إضافة إلى انهيار المنازل، وتشقق الطرقات جراء شدة الزلزال.
حصيلة الزلزال
  • في وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج تسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي إلى 2045 قتيلًا، وأكثر من 10 آلاف جريح.
  • المتحدث باسم الوكالة "سوتوبو بوروو نوغروهو" قال في تصريح صحفي، إن 671 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما نزح 82 ألفًا و775 إثر الكارثة.
  • في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.
  • إندونيسيا تقع على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.
المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي