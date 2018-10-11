شاهد: تَشقق الطرق وهلع المارة لحظة وقوع زلزال إندونيسيا

أظهر تسجيل مصور، لحظات وقوع زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وعرض المقطع صراخ المدنيين بعبارة "لا إله إلا الله"، إضافة إلى انهيار المنازل وتشقق الطرقات.
تشقق الطرق
- مقطع فيديو سجلته كاميرا أحد الهواة، رصدت حالة الذعر التي عاشها السكان في مدينة بالو بالجزيرة لحظة وقوع الزلزال وهروبهم من منازلهم والخروج إلى الشوارع.
- التسجيل عرض صراخ المدنيين بعبارة "لا إله إلا الله" وسط حالة من الهلع، إضافة إلى انهيار المنازل، وتشقق الطرقات جراء شدة الزلزال.
حصيلة الزلزال
- في وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج تسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي إلى 2045 قتيلًا، وأكثر من 10 آلاف جريح.
- المتحدث باسم الوكالة "سوتوبو بوروو نوغروهو" قال في تصريح صحفي، إن 671 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما نزح 82 ألفًا و775 إثر الكارثة.
- في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.
- إندونيسيا تقع على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.