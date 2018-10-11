دراسة تحذر من احتواء طلاء الأظافر على سموم

أفادت دراسة جديدة بأنه وعلى الرغم من أن مصنعي طلاء الأظافر بدأوا استبعاد بعض المكونات السامة إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.
وبدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيماوية سامة من طلاء الأظافر هي (الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل) لكن جرى استبدال هذه المواد الكيماوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات والتي يحتمل أن تكون سامة أيضا.
- أشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن الاتحاد الأوربي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.
- أكدت، آنا يانغ، كبيرة الباحثين في الدراسة، من كلية تي.إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، أن بعض هذه السموم يرتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان.
ملاحظات الدراسة:
- إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق.
- هناك بعض المواد الكيماوية المعينة في طلاء الأظافر، يمكن إدراجها على أنها "عطر" لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.
- الدراسة أكدت على أهمية الموضوع خاصة للعاملين في صالونات التجميل لارتباط بعض هذه السموم بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة والعديد من الأمراض.