دراسة تحذر من احتواء طلاء الأظافر على سموم

أفادت دراسة جديدة بأنه وعلى الرغم من أن مصنعي طلاء الأظافر بدأوا استبعاد بعض المكونات السامة إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.

وبدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيماوية سامة من طلاء الأظافر هي (الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل) لكن جرى استبدال هذه المواد الكيماوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات والتي يحتمل أن تكون سامة أيضا.

أشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن الاتحاد الأوربي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.

أكدت، آنا يانغ، كبيرة الباحثين في الدراسة، من كلية تي.إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، أن بعض هذه السموم يرتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان.

ملاحظات الدراسة: