كيف تزرع الزنجبيل في منزلك؟

سواء كان سيستخدم كدواء أو في الطهي، غالبًا ما يكون من المفيد وجود الزنجبيل في المنزل، وإذا كنت لا تريد شراءه من المتجر، باستطاعتك زرعه بنفسك.
إليك الطريقة:
- المركز الألماني للتغذية يقول إن كل ما تحتاج إليه هو قطعة من جذر الزنجبيل وأصيص زرع وتربة غنية بالمغذيات.
- ابدأ بوضع جذر الزنجبيل في مياه فاترة مساء، ثم املأ ثلثي أصيص كبير–يفضل صندوق زهور الشرفة- بما يكفي بالتربة.
- ضع الزنجبيل فوقها بحيث يكون الجزء المقطوع موجه للأسفل قبل أن تغطيه بطبقة من التربة يبلغ عمقها سنتيمترين اثنين.
- التربة يجب أن تكون دائما رطبة، حتى ينبت جذر الزنجبيل بعد عدة أسابيع لاحقة. سيحتاج النبات بعد ذلك إلى ريه يوميًا.
- بعد تسعة أشهر تقريبًا سوف يتحول لون الورق إلى الأصفر وهذا هو الوقت الملائم لحصد الزنجبيل.