كيف تزرع الزنجبيل في منزلك؟

سواء كان سيستخدم كدواء أو في الطهي، غالبًا ما يكون من المفيد وجود الزنجبيل في المنزل، وإذا كنت لا تريد شراءه من المتجر، باستطاعتك زرعه بنفسك.

إليك الطريقة :