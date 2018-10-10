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كيف تزرع الزنجبيل في منزلك؟

الزنجبيل يستخدم كدواء وفي الطهي أيضًا
الزنجبيل يستخدم كدواء وفي الطهي أيضًا
10/10/2018

سواء كان سيستخدم كدواء أو في الطهي، غالبًا ما يكون من المفيد وجود الزنجبيل في المنزل، وإذا كنت لا تريد شراءه من المتجر، باستطاعتك زرعه بنفسك.

إليك الطريقة:
  • المركز الألماني للتغذية يقول إن كل ما تحتاج إليه هو قطعة من جذر الزنجبيل وأصيص زرع وتربة غنية بالمغذيات.
  • ابدأ بوضع جذر الزنجبيل في مياه فاترة مساء، ثم املأ ثلثي أصيص كبيريفضل صندوق زهور الشرفة- بما يكفي بالتربة.
  • ضع الزنجبيل فوقها بحيث يكون الجزء المقطوع موجه للأسفل قبل أن تغطيه بطبقة من التربة يبلغ عمقها سنتيمترين اثنين.
  • التربة يجب أن تكون دائما رطبة، حتى ينبت جذر الزنجبيل بعد عدة أسابيع لاحقة. سيحتاج النبات بعد ذلك إلى ريه يوميًا. 
  • بعد تسعة أشهر تقريبًا سوف يتحول لون الورق إلى الأصفر وهذا هو الوقت الملائم لحصد الزنجبيل.
المصدر : الألمانية
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