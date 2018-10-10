غوغل تكشف عن هاتفي بيكسل وكمبيوتر جديد

كشفت شركة غوغل التابعة (لألفابت) الثلاثاء عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي، بيكسل وجهاز مكبر الصوت الذكي غوغل هوم مزود بشاشة عرض وأول جهاز كمبيوتر لوحي.

وعرضت غوغل خلال مؤتمر صحفي في نيويورك منتجاتها الجديدة، في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهودا لتعويض تأخرها على صعيد العتاد.

تفاصيل المنتجات الجديدة:

يأتي الهاتفان الجديدان بحجم شاشات أكبر من هواتف بيكسل السابقة، إذ يمتلك (بيكسل 3 XL ) شاشة بحجم 6.3 بوصات، بينما يبلغ حجم شاشة – بيكسل 3- (5.5 ) بوصات.

) شاشة بحجم 6.3 بوصات، بينما يبلغ حجم شاشة – بيكسل 3- (5.5 ) بوصات. الهاتفان الجديدان مزودان بكاميرتين أماميتين، إحداهما تستطيع التقاط مجال أكبر من الأخرى.

للمرة الأولى، سوف تدعم هواتف بيكسل الجديدة الشحن اللاسلكي، وقد طرحت غوغل جهاز غوغل ستاند من أجل هذه التقنية الجديدة.

الجهاز (بيكسل 3) البالغ سعره 799 دولارا، والأكبر (بيكسل 3 أكس.ال) البالغ سعره 899 دولارا، هما أحدث ما تطرحه غوغل في سوق الهواتف التي تأمل أن تقف فيها يوما ما على قدم المساواة مع جهاز آيفون الذي تنتجه آبل.

يعمل الكمبيوتر اللوحي (بيسكل سليت) بنظام التشغيل الأكثر غني بالإمكانيات "كروم أو.اس" الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلا من أندرويد، وحددت الشركة سعر الجهاز عند 599 دولارا وتهدف به إلى منافسة آيباد برو لآبل.

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