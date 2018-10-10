غوغل تكشف عن هاتفي بيكسل وكمبيوتر جديد

كشفت شركة غوغل التابعة (لألفابت) الثلاثاء عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي، بيكسل وجهاز مكبر الصوت الذكي غوغل هوم مزود بشاشة عرض وأول جهاز كمبيوتر لوحي.
وعرضت غوغل خلال مؤتمر صحفي في نيويورك منتجاتها الجديدة، في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهودا لتعويض تأخرها على صعيد العتاد.
تفاصيل المنتجات الجديدة:
- يأتي الهاتفان الجديدان بحجم شاشات أكبر من هواتف بيكسل السابقة، إذ يمتلك (بيكسل 3XL ) شاشة بحجم 6.3 بوصات، بينما يبلغ حجم شاشة – بيكسل 3- (5.5 ) بوصات.
- الهاتفان الجديدان مزودان بكاميرتين أماميتين، إحداهما تستطيع التقاط مجال أكبر من الأخرى.
- للمرة الأولى، سوف تدعم هواتف بيكسل الجديدة الشحن اللاسلكي، وقد طرحت غوغل جهاز غوغل ستاند من أجل هذه التقنية الجديدة.
- الجهاز (بيكسل 3) البالغ سعره 799 دولارا، والأكبر (بيكسل 3 أكس.ال) البالغ سعره 899 دولارا، هما أحدث ما تطرحه غوغل في سوق الهواتف التي تأمل أن تقف فيها يوما ما على قدم المساواة مع جهاز آيفون الذي تنتجه آبل.
- يعمل الكمبيوتر اللوحي (بيسكل سليت) بنظام التشغيل الأكثر غني بالإمكانيات "كروم أو.اس" الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلا من أندرويد، وحددت الشركة سعر الجهاز عند 599 دولارا وتهدف به إلى منافسة آيباد برو لآبل.
التحول إلى المنافسة:
- دخلت غوغل قطاع الأجهزة قبل ثلاث سنوات لكي تكسب، على غرار أبل، السيطرة الكاملة على أداء تطبيقاتها والإيرادات التي تحققها.
- يزاحم مصنعو الهواتف الآخرون، أحيانا تطبيقات غوغل بتطبيقاتهم الخاصة أو يحصلون على حصة من إيرادات الإعلانات ما يؤثر سلبا على أرباح ألفابت.
- نظام التشغيل أندرويد الخاص بالشركة، تحول من منافس متأخر إلى العقل المشغل لمعظم أجهزة الهواتف الذكية في العالم وتفوقت غوغل على أمازون في مبيعات مكبرات الصوت الذكية خلال الفصول الأخيرة.
- هواتف بيكسل واجهت من قبل، صعوبة في البيع، إذ طُرحت بعيوب واستحوذت على أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية من حيث الشحنات في أول عامين لها وفقا لشركة استراتيجي ( أناليتكس) للأبحاث.
- يجري الآن تدشين بيسكل 3 في عشر دول بدلا من ست دول فقط دُشن فيها بيكسل 2 قبل عام، من بين الأسواق الجديدة فرنسا وأيرلندا واليابان وتايوان، أما الكمبيوتر اللوحي – بيسكل سليت- فسيكون متاحا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.