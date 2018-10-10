شاهد: كندا ترحب بمواطنين جدد…من على ارتفاع شاهق

أدى ستة مواطنين جدد حصلوا على الجنسية الكندية القسم يوم الثلاثاء على حافة أحد أعلى المباني في العالم، على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق وسط مدينة تورنتو.

جنسية جديدة.. واحتفال مميز: