شاهد: كندا ترحب بمواطنين جدد…من على ارتفاع شاهق

أدى ستة مواطنين جدد حصلوا على الجنسية الكندية القسم يوم الثلاثاء على حافة أحد أعلى المباني في العالم، على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق وسط مدينة تورنتو.
جنسية جديدة.. واحتفال مميز:
- أدار وزير الهجرة واللاجئين وشؤون المواطنة أحمد حسين مراسم قسم حصول المواطنين على الجنسية الجديدة وأثنى على أولئك المواطنين.
- المواطنون الجدد، من ست دول مختلفة، أدوا القسم وكانوا معلقين بأسلاك قبالة الطابق رقم 116 -المعروف باسم (إيدج ووك ) في جانب برج (سي.إن تاور) الشهير.
- طبقا لوزارة الهجرة واللاجئين وشؤون المواطنة الكندية فقد استضاف البرج الذي يبلغ ارتفاعه 553 مترا مراسم الجنسية من قبل لكن لم تكن من مثل هذا الارتفاع.
- قبلت كندا التي تتباهى بأنها دولة متعددة الثقافات أكثر من 270 ألف مهاجر العام الماضي.
- الوزير الكندي، غرد عن المراسم المميزة قائلا: "السماء هي الحدود مع #الجنسية الكندية".
- وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، من أصل صومالي، هاجر عام ١٩٩٣، وكان عضوا في نقابة المحامين وعمل ناشطا في حقوق الإنسان وقضايا المهاجرين.
- في ٢٠١٥ ترشح وفاز بعضوية البرلمان الكندي ممثلا الحزب الليبرالي، ووفقا لسجله المليء بالإنجازات في شؤون اللاجئين تم تعيينه وزيرا للهجرة في كندا.