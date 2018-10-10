شاهد: روبوت يتقن ثلاث لغات

أنتجت شركة تركية روبوتًا يتقن ثلاث لغات، ولديه القدرة على القيام بـ37 حركة مختلفة، بالإضافة إلى إجادة التعرف على الأشخاص.
روبوت جديد
- شركة "أقنسوفت" التركية للبرمجيات الإلكترونية، أنتجت روبوتها "أقنجي- 4" الذي يتقن اللغات العربية والتركية والإنجليزية.
- الروبوت الجديد المنتج في مصنع "أقين روبوتيس" بولاية قونية وسط البلاد، يتميز بقدرته على القيام بـ 37 حركة مختلفة.
- روبوت "أقنجي- 4" المزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتمتع بميزة الرؤية الثلاثية الأبعاد، كما يجيد الروبوت التعرّف على الأشخاص وتفسير المعلومات التي يتعلمها وتحديد عمر وجنس الأشخاص.
- يمكن برمجة "روبوت – 4" بأشكال متنوعة، ويمكنه تبني وظائف عملٍ في العديد من القطاعات.
محلي الصنع
- أوزغور أقين رئيس مجلس إدارة شركة اقنسوفت، قال إن شركته تعمل منذ 9 سنوات في مجال أنظمة الروبوتات.
- أقين أوضح أن روبوت "أقنجي- 4" هو استمرار لسلسلة الروبوتات التي أنتجتها الشركة، وأن الروبوت الجديد قادر على المشي والقيام بحركات متعددة.
- مدير الشركة أكّد أن جميع قطع الروبوت بما في ذلك المحرك ونظام البرمجة، تمّ إنتاجها بقدرات تركية محلية.
- أقين لفت إلى أن الروبوت قادر على التعرّف على أكثر من 3 ملايين شخص، والاحتفاظ بهم في ذاكرته.
- مدير الشركة قال "من خلال الأنظمة الحساسة الموجودة فيه، يتمتع الروبوت الجديد بالخواص الحسية الأربعة (النظر والسمع والنطق والشم)، والروبوت قادر على التحدث باللغات التركية والإنكليزية والعربية".