شاهد: روبوت يتقن ثلاث لغات

أنتجت شركة تركية روبوتًا يتقن ثلاث لغات، ولديه القدرة على القيام بـ37 حركة مختلفة، بالإضافة إلى إجادة التعرف على الأشخاص.

روبوت جديد

شركة "أقنسوفت" التركية للبرمجيات الإلكترونية، أنتجت روبوتها "أقنجي- 4" الذي يتقن اللغات العربية والتركية والإنجليزية.

الروبوت الجديد المنتج في مصنع "أقين روبوتيس" بولاية قونية وسط البلاد، يتميز بقدرته على القيام بـ 37 حركة مختلفة .

روبوت "أقنجي- 4" المزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتمتع بميزة الرؤية الثلاثية الأبعاد، كما يجيد الروبوت التعرّف على الأشخاص وتفسير المعلومات التي يتعلمها وتحديد عمر وجنس الأشخاص .

يمكن برمجة "روبوت – 4" بأشكال متنوعة، ويمكنه تبني وظائف عملٍ في العديد من القطاعات .

محلي الصنع