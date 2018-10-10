تحذير من ازدياد حالات الاضطرابات العقلية على مستوى العالم

تشهد اضطرابات الصحة العقلية ازديادا في كل بلدان العالم ويمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030، بحسب تقرير طبي.

وقال تقرير (لانست كومشن) إن الأزمة المتزايدة قد تسبب ضررا دائما للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم.

أبرز ما جاء في التقرير:

عبء المرض العقلي ارتفع "بدرجة كبيرة" في أنحاء العالم خلال الربع قرن الماضي.

لا توجد أي مشكلة أخرى عانت منها البشرية تعرضت للإهمال مثل الصحة العقلية.

بعض التكاليف ستكون تكاليف مباشرة للرعاية الصحية والأدوية، لكن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة متمثلة في فقد الإنتاجية والإنفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقانون والنظام.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يوجد حوالي 300 مليون شخص في أنحاء العالم يعانون من الاكتئاب و50 مليون شخص يعانون من الخرف.

يقدر عدد المصابين بالفصام بحوالي 23 مليون شخص في حين يصيب الاضطراب الثنائي القطب 60 مليون شخص.

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