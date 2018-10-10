البث الحي
منوعات

تحذير من ازدياد حالات الاضطرابات العقلية على مستوى العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
10/10/2018

تشهد اضطرابات الصحة العقلية ازديادا في كل بلدان العالم ويمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030، بحسب تقرير طبي.

وقال تقرير (لانست كومشن) إن الأزمة المتزايدة قد تسبب ضررا دائما للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم.

أبرز ما جاء في التقرير:
  • عبء المرض العقلي ارتفع "بدرجة كبيرة" في أنحاء العالم خلال الربع قرن الماضي.
  • لا توجد أي مشكلة أخرى عانت منها البشرية تعرضت للإهمال مثل الصحة العقلية.
  • بعض التكاليف ستكون تكاليف مباشرة للرعاية الصحية والأدوية، لكن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة متمثلة في فقد الإنتاجية والإنفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقانون والنظام.
  • تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يوجد حوالي 300 مليون شخص في أنحاء العالم يعانون من الاكتئاب و50 مليون شخص يعانون من الخرف.
  • يقدر عدد المصابين بالفصام بحوالي 23 مليون شخص في حين يصيب الاضطراب الثنائي القطب 60 مليون شخص.
خلفية
  • شارك في وضع التقرير 28 متخصصا عالميا في الطب النفسي والصحة العامة وعلم الأعصاب بالإضافة إلى جماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية.
  • لم يقدم التقرير الواسع النطاق تفصيلا للتأثير المتوقع على الاقتصاد البالغ 16 تريليون دولار والمقدر حتى 2030.
  • قال فيكرام باتيل الذي شارك في وضع التقرير، الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة للصحفيين إن "الوضع قاتم جدا" وحذر من الفشل الجماعي للتعامل مع هذه المشكلة.
المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

(تويتر)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)